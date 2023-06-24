Rusya-Wagner gerginliğine Beyaz Saray'dan yorum geldi: Gelişmeleri takip ediyoruz

Ukrayna savaşında cepheye sürülen Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçladı. Rusya "silahlı isyan" suçlamasıyla Prigojin hakkında ceza davası açarken Wagner ise sınırı geçerek isyana kalkıştığını duyurdu. Gelişmeler dünyada büyük yankı uyandırırken Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Gelişmeleri takip ediyoruz. ABD Başkanı Joe Biden da konuya ilişkin bilgilendirildi" denildi.

HER ŞEY SALDIRI İDDİASI İLE BAŞLADI

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediğini ileri sürdü. Rusya Savunma Bakanlığının Wagner'i kandırdığını ve ortadan kaldırmak istediğini savunan Prigojin, "Rusya Savunma Bakanlığına taviz vermeye, silahlarımızı teslim etmeye ve ileride ülkemizin ne şekilde korunacağı konusunda çözüm bulmaya hazırdık." dedi. Prigojin, "Bugün bizim kamplarımıza füzelerle saldırı düzenlediler. Çok sayıda askerimiz öldü." iddiasında bulundu.

TEYAKKUZA GEÇİLDİ

Wagner'in sınırı geçip Rus topraklarına girmesiyle bölgede alarm verildi. Moskova dahil birçok kentte tanklar sokağa indi. Putin ise söz konusu gelişmeleri değerlendirip raporları inceliyor.

BEYAZ SARAY: TAKİP EDİYORUZ

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adam Hodge, Rusya ve Wagner arasındaki krize ilişkin açıklama yaptı. Hodge, "Gelişmeleri takip ediyoruz. ABD Başkanı Joe Biden da konuya ilişkin bilgilendirildi." ifadelerini kullandı. Sözcü Hodge, müttefikler ve ortaklarla Rusya'daki gelişmeleri görüşeceklerini açıkladı.