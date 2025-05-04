Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi

Geniş Video İzle

Rusya'da, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 80. yılı dolayısıyla düzenlenecek kutlamalara yönelik hazırlıklar sürüyor. Başkent Moskova'da gerçekleştirilecek Zafer Bayramı askeri geçit töreninin provası kapsamında Rus askeri birlikleri, Kızıl Meydan'daki tören alanına doğru yürüdü.

04.05.2025 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'da, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın mağlup edişinin 80. yılı kutlamalarına yönelik hazırlıklar sürüyor.

Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi

GECE PROVASI YAPILDI

Başkent Moskova'da düzenlenecek Zafer Bayramı askeri geçit töreninin gece provası yapıldı.

Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi

KIZIL MEYDAN'A YÜRÜDÜLER

Rus askeri araçları, Kızıl Meydan'daki tören alanına Tverskaya Caddesi üzerinden geçerek ulaştı.

Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi

PUTİN 3 GÜN ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, törenler için 8 Mayıs'ta başlamak üzere 3 günlük ateşkes ilan etmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise ateşkesi reddederek süresinin 30 gün olması gerektiğini söyledi. Törene katılacak devlet başkanlarına ise güvenlik garantileri veremeyeceklerini ifade etti.

Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi
Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi
Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi
Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi
Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi
Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi
Rusya\'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi

Kızıl Meydan, Politika, Moskova, Dünya, Tören, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
İran, ABD’nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu
Merkez Bankası’ndan TL’ye teşvik hamlesi Merkez Bankası'ndan TL'ye teşvik hamlesi
Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede
İstanbul’un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı İstanbul'un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı
Cem Karaca’nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı Cem Karaca'nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 10:45:04. #7.12#
SON DAKİKA: Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.