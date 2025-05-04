Rusya'da, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın mağlup edişinin 80. yılı kutlamalarına yönelik hazırlıklar sürüyor.
Başkent Moskova'da düzenlenecek Zafer Bayramı askeri geçit töreninin gece provası yapıldı.
Rus askeri araçları, Kızıl Meydan'daki tören alanına Tverskaya Caddesi üzerinden geçerek ulaştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, törenler için 8 Mayıs'ta başlamak üzere 3 günlük ateşkes ilan etmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise ateşkesi reddederek süresinin 30 gün olması gerektiğini söyledi. Törene katılacak devlet başkanlarına ise güvenlik garantileri veremeyeceklerini ifade etti.
Son Dakika › Dünya › Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi - Son Dakika
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