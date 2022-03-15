Rusya'dan ABD'nin yaptırımlarına karşı hamle geldi! Beyaz Saray'dan yanıt gecikmedi: Başkan Biden'ın babasına yaptırım uygulamış olabilir - Son Dakika
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Rusya'dan ABD'nin yaptırımlarına karşı hamle geldi! Beyaz Saray'dan yanıt gecikmedi: Başkan Biden'ın babasına yaptırım uygulamış olabilir

15.03.2022 22:58

ABD'nin Rusya'ya karşı yürüttüğü yaptırımlara karşı Moskova yönetiminden karşı atak geldi. Ancak Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki Rusya'nın yaptığı hatayı paylaştı. Psaki, yaptırım listesinde "Joseph Robinette Biden" ismi bulunduğuna ve Başkan Biden'ın adının sonunda "oğlu" anlamına gelen "Junior (Jr)" takısı olduğuna dikkati çekerek "Başkan Biden'ın isminde Jr takısı var. Rusya, Başkan Biden'ın babasına yaptırım uygulamış olabilir. Işıklar içinde uyusun." şeklinde yanıt verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik yardımlarına ilişkin bugün ve yarın açıklamalarda bulunacağını belirten Psaki, Zelenski'nin yarın sabah ABD Kongresinde yapacağı konuşmaya da değindi.

"RUSYA İLE SAVAŞA DAHA YAKINLAŞTIRIR"

Psaki, bu konuşmada Zelenski'nin ABD'den Ukrayna hava sahasının Rusya'ya kapatılması ve Ukrayna'ya savaş uçağı verilmesi gibi taleplerde bulunacağını bildiklerini ve Kongre üyelerinin de bu yöndeki çağrılarının farkında olduğunu belirterek "Uçuşa yasak bölge tesis edilmesi konusunda fikrimiz değişmedi. Bu durum bizi Rusya ile savaşa daha yakınlaştırır." dedi.

Ukrayna'ya savaş uçaklarının verilmesini de hala desteklemediklerini belirten Psaki, Zelenski'nin yaptığı konuşmanın ardından Biden'ın Ukrayna Devlet Bakanı ile konuşacağını kaydetti.

RUSYA'NIN YAPTIRIMLARI

Psaki, Rusya'nın aralarında ABD Başkanı Biden, kabine üyeleri ve kendisinin de bulunduğu ABD'li yetkililere yaptırımlar getirmesini de değerlendirdi. Kendisi dahil yaptırım listesine alınan yetkililerin hiçbirinin Rusya'da mal varlığı ya da banka hesabı olmadığına dikkati çeken Psaki, "Hiçbirimiz Rusya'ya turistik geziye gitmeyi de düşünmüyoruz." dedi.

"BABASINA YAPTIRIM UYGULAMIŞ OLABİLİRLER"

Psaki, yaptırım listesinde "Joseph Robinette Biden" ismi bulunduğuna ve Başkan Biden'ın adının sonunda "oğlu" anlamına gelen "Junior (Jr)" takısı olduğuna dikkati çekerek "Başkan Biden'ın isminde Jr takısı var. Rusya, Başkan Biden'ın babasına yaptırım uygulamış olabilir. Işıklar içinde uyusun." şeklinde espri yaptı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray Sözcüsü, Jen Psaki, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Rusya'dan ABD'nin yaptırımlarına karşı hamle geldi! Beyaz Saray'dan yanıt gecikmedi: Başkan Biden'ın babasına yaptırım uygulamış olabilir - Son Dakika


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