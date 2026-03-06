Rusya\'dan Finlandiya\'ya rest: Nükleer silah konuşlandırırsanız karşılık veririz

Rusya, Finlandiya'nın topraklarında nükleer silah barındırması halinde buna karşılık vereceğini duyurdu. Moskova yönetimi, Finlandiya'yı NATO'nun askeri altyapısını ülkeye taşıyarak Rusya'nın güvenliğini tehdit etmekle suçladı.

TARİHİ REST GELDİ

Rus yetkililer, Finlandiya'nın olası bir nükleer silah konuşlandırmasına ev sahipliği yapmasının bölgedeki güvenlik dengesini değiştireceğini belirterek Moskova'nın buna "uygun şekilde karşılık vereceğini" ifade etti. Açıklamada, NATO'nun kuzey Avrupa'daki askeri varlığının genişlemesinin Rusya için ciddi bir güvenlik sorunu oluşturduğu vurgulandı.

Finlandiya ise NATO'ya katılım sürecinin ardından savunma iş birliğini artırırken, ittifakın nükleer caydırıcılık politikasının bir parçası olan tartışmaların zaman zaman gündeme geldiği belirtiliyor. NATO üyeliği sonrası Finlandiya'nın güvenlik politikalarında nükleer caydırıcılık konusunun daha fazla tartışılmaya başlandığı ifade ediliyor.

GÜVENLİK ENDİŞESİNDEN NATO'YA KATILDILAR

Finlandiya, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından güvenlik endişeleri nedeniyle NATO'ya katılmış ve böylece ittifakın Rusya ile olan kara sınırı önemli ölçüde genişlemişti. Moskova ise NATO'nun doğuya doğru genişlemesini uzun süredir kendi güvenliğine yönelik bir tehdit olarak değerlendiriyor.