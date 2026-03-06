Rusya'dan Finlandiya'ya rest: Nükleer silah konuşlandırırsanız karşılık veririz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya'dan Finlandiya'ya rest: Nükleer silah konuşlandırırsanız karşılık veririz

Rusya\'dan Finlandiya\'ya rest: Nükleer silah konuşlandırırsanız karşılık veririz
06.03.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, Finlandiya'nın topraklarında nükleer silah konuşlandırmasına izin vermesi halinde buna karşılık vereceğini açıkladı ve Helsinki'yi NATO'nun askeri altyapısını ülkeye taşıyarak bölgedeki güvenlik dengesini bozmakla suçladı.

Rusya, Finlandiya'nın topraklarında nükleer silah barındırması halinde buna karşılık vereceğini duyurdu. Moskova yönetimi, Finlandiya'yı NATO'nun askeri altyapısını ülkeye taşıyarak Rusya'nın güvenliğini tehdit etmekle suçladı.

TARİHİ REST GELDİ

Rus yetkililer, Finlandiya'nın olası bir nükleer silah konuşlandırmasına ev sahipliği yapmasının bölgedeki güvenlik dengesini değiştireceğini belirterek Moskova'nın buna "uygun şekilde karşılık vereceğini" ifade etti. Açıklamada, NATO'nun kuzey Avrupa'daki askeri varlığının genişlemesinin Rusya için ciddi bir güvenlik sorunu oluşturduğu vurgulandı.

Rusya'dan Finlandiya'ya rest: Nükleer silah konuşlandırırsanız karşılık veririz

Finlandiya ise NATO'ya katılım sürecinin ardından savunma iş birliğini artırırken, ittifakın nükleer caydırıcılık politikasının bir parçası olan tartışmaların zaman zaman gündeme geldiği belirtiliyor. NATO üyeliği sonrası Finlandiya'nın güvenlik politikalarında nükleer caydırıcılık konusunun daha fazla tartışılmaya başlandığı ifade ediliyor.

GÜVENLİK ENDİŞESİNDEN NATO'YA KATILDILAR

Finlandiya, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından güvenlik endişeleri nedeniyle NATO'ya katılmış ve böylece ittifakın Rusya ile olan kara sınırı önemli ölçüde genişlemişti. Moskova ise NATO'nun doğuya doğru genişlemesini uzun süredir kendi güvenliğine yönelik bir tehdit olarak değerlendiriyor.

Uluslararası İlişkiler, Finlandiya, Helsinki, Politika, Siyaset, Dünya, Rusya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'dan Finlandiya'ya rest: Nükleer silah konuşlandırırsanız karşılık veririz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Eşime neden baktın“ cinayetinde karar çıktı "Eşime neden baktın?" cinayetinde karar çıktı
Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı
Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti
Yusuf Yazıcı’nın acı günü Yusuf Yazıcı'nın acı günü
Sağlık ocağı inşaatında 3’üncü kattan düşen işçi öldü Sağlık ocağı inşaatında 3'üncü kattan düşen işçi öldü
Galatasaray’ın Barış Alper planı tuttu Galatasaray'ın Barış Alper planı tuttu
Galatasaray-Liverpool maçının bilet fiyatları belli oldu Galatasaray-Liverpool maçının bilet fiyatları belli oldu

13:11
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
13:02
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
12:56
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
12:39
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
12:25
İsrail, Beyrut’u hiç durmadan bombalıyor Ölü sayısı açıklandı
İsrail, Beyrut'u hiç durmadan bombalıyor! Ölü sayısı açıklandı
12:20
Savaşta İran’a ihanet eden Hindistan’a büyük şok
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok
11:35
Savaşta bir ilk Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 13:59:04. #.0.4#
SON DAKİKA: Rusya'dan Finlandiya'ya rest: Nükleer silah konuşlandırırsanız karşılık veririz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.