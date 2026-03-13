Rusya\'dan İran\'a savaşın seyrini değiştirecek yardım! Açıklamalar art arda geldi

ABD istihbaratına yakın yetkililer, Rusya'nın İran'a bölgede bulunan Amerikan savaş gemileri, savaş uçakları ve diğer askeri platformlara ilişkin istihbarat sağladığını ileri sürdü. Defense News'in haberine göre söz konusu bilginin, İran'ın ABD hedeflerini tespit etmesine yardımcı olabilecek nitelikte olduğu belirtildi.

Habere göre konu hakkında bilgi sahibi yetkililer, kamuya açık konuşma yetkileri olmadığı için isimlerinin açıklanmaması şartıyla değerlendirmelerde bulundu. ABD istihbaratı ise Rusya'nın İran'a yalnızca bilgi verdiğine, ancak bu bilgilerin nasıl kullanılacağı konusunda doğrudan yönlendirme yaptığına dair şu ana kadar bir bulguya ulaşmadı.

SAVAŞA DAHİL Mİ OLDULAR?

Yetkililere göre bu gelişme, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı çatışmada Rusya'nın da dolaylı şekilde sürece dahil olmaya çalıştığına dair ilk işaretlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Rusya, uzun süredir nükleer programı ve Orta Doğu'da Hizbullah, Hamas ve Husiler gibi gruplara verdiği destek nedeniyle uluslararası baskı ve yaptırımlarla karşı karşıya olan İran ile ilişkilerini sürdüren ülkeler arasında yer alıyor.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Beyaz Saray ise Rusya'nın İran'a istihbarat sağladığı yönündeki haberlerin askeri operasyonlar açısından önemli bir fark yaratmadığını savundu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, "Bu durum İran'daki askeri operasyonlar açısından açıkça hiçbir fark yaratmıyor çünkü onları tamamen yok ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Leavitt ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile söz konusu istihbarat paylaşımı hakkında görüşüp görüşmediği veya Rusya'nın bu nedenle herhangi bir yaptırımla karşılaşıp karşılaşmayacağı konusunda yorum yapmayı reddetti. Sözcü, bu konudaki değerlendirmeyi doğrudan Trump'ın yapacağını söyledi.

ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a göre Rus yetkililer, İran ile istihbarat paylaşıldığı iddialarını reddetti.

KREMLİN: TAHRAN'DAN BÖYLE BİR TALEP GELMEDİ

The Washington Post'a konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da Rusya'nın siyasi destek dışında İran'a askeri yardım sağlayıp sağlamayacağı sorusuna yanıt verdi. Peskov, Tahran'dan böyle bir talep gelmediğini belirterek "İran tarafıyla, İran liderliğinin temsilcileriyle diyalog halindeyiz ve bu diyaloğu kesinlikle sürdüreceğiz" dedi.

ABD yönetimi daha önce İran'ın Rusya'ya saldırı amaçlı insansız hava araçları sağladığı ve Kremlin'in drone üretim tesisi kurmasına yardımcı olduğu yönünde istihbarat bulgularını açıklamıştı. Eski ABD yönetimi ayrıca İran'ı, Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya kısa menzilli balistik füzeler göndermekle suçlamıştı.