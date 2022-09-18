Hindistan Başbakanı Modi'den, Putin'i şaşırtan eleştiri: Defalarca söyledim, günümüz çağı savaş çağı değil - Son Dakika
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Hindistan Başbakanı Modi'den, Putin'i şaşırtan eleştiri: Defalarca söyledim, günümüz çağı savaş çağı değil

18.09.2022 08:27

Rus lider Putin, Özbekistan'da görüştüğü Hindistan Başbakanı Modi'den hiç beklemediği bir eleştiri aldı. Modi toplantının basına açık kısmında Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşı "Günümüz çağı savaş çağı değil ve telefonda defalarca konuştuk "sözleriyle eleştirirken, Putin bu sözlere "Biz savaşı bitirmek istiyoruz ama Ukrayna istemiyor" ifadeleriyle cevap verdi.

Hindistan Başbakanı Modi'nin Rus lidere yönelik sözleri gündem oldu. Narendra Modi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Özbekistan'ın Semerkant şehrinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde bir araya geldi.

"TELEFONDA DEFALARCA KONUŞTUK"

Modi, toplantının basına açık kısmında Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşı eleştirdi. "Günümüz çağı savaş çağı değil ve telefonda defalarca konuştuk. Demokrasi, diplomasi, diyalog, bütün bunlar dünyayı etkileyen şeyler. Önümüzdeki günlerde barış yoluna nasıl gidebiliriz? Bugün kesinlikle tartışma şansımız olacak. Ayrıca bakış açınızı anlama fırsatı da bulacağım" dedi.

"UKRAYNA LİDERLİĞİ MÜZAKERE ETMEYİ REDDETTİKLERİNİ SÖYLEDİ"

Putin, Hindistan Başbakanı'nın bu sözlerine Ukrayna'yı suçlayarak yanıt verdi. "Ukrayna'daki çatışma konusundaki tutumunuzu sürekli dile getirdiğiniz endişelerinizi biliyorum. Bunun mümkün olan en kısa sürede sona ermesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ne yazık ki karşı taraf, Ukrayna liderliği müzakere etmeyi reddettiklerini söyledi. Hedeflerine askeri olarak ulaşmak istediklerini söylediler ama yine de orada olanlardan sizi her zaman haberdar edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın işgali sonrası batılı ülkelerle doğrudan sorunlar yaşayan Putin sık sık Rusya'nın izole olmadığını savunmuş, yönünü doğuya özellikle Çin ve Hindistan gibi Asyalı devlere çevirebileceğini söylemişti.

YORUMLAR
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SON DAKİKA: Hindistan Başbakanı Modi'den, Putin'i şaşırtan eleştiri: Defalarca söyledim, günümüz çağı savaş çağı değil - Son Dakika
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