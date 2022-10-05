Rusya'nın referandum ile ilhak ettiği Herson'da kontrol yeniden Ukrayna'ya geçti

Ukrayna- Rusya Savaşı devam ederken Putin'in işgal ettiği Herson, Donetsk, Luhasnk ve Zaporijya'da referandum kararları mücadeleyi yeni bir safhaya taşımıştı. Bu kararın ardından Putin, bu toprakları yasa dışı olarak ülkesine kattı. Ukrayna ordusu ise cephede bu durumu değiştirmeye çalışıyor.
Ukrayna ordusu son iki gündür Herson'da ciddi ilerleyiş kaydetti. Ukrayna, Davydiv Brid, Starosillya, Novopetrivka, Dudçani yerleşim birimlerinin kontrolünün yeniden aldıklarını açıkladı. Ukrayna'nın, önümüzdeki günlerde güney cephesinde ilerleyişini sürdürmesi bekleniyor. Rusya ise Ukrayna ordusunun ilerleyişi karşısında bir direnç gösteremiyor.
Ukrayna ordusu, tekrardan kazandığı yerlerde yerel halk tarafından sevinçle karşılanıyor. Askerler, Ukrayna bayrakları ve çiçekler ile halk tarafından karşılanıyor. Yerel halk askerlere sevgi selinde bulunuyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 30 Eylül'de Kremlin'de yaptığı konuşmada, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk'ın ilhakını resmen açıklamış ve bu bölgelerin Rusya Federasyonu'nun yeni bölgesi olduğunu dünyaya duyurmasının ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya ait dört bölgenin resmen ilhakını içeren kararı bugün imzaladı.
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