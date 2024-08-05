Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Tahran\'a Gitti

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(ANKARA) - Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri ve eski Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmek üzere İran'ın başkenti Tahran'a gittiği bildirildi.

Şoygu, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmek için Tahran'a gitti. İranlı kaynaklardan edinilen bilgiye göre Şoygu'nun, İran üst düzey yetkilileriyle de bölgesel güvenlik konusunda iş birliğini derinleştirmek için görüşmesinin bekleniyor.

Şoygu'nun ziyareti, İsrail'in Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'yi suikastla öldürmesinin ardından İran'ın intikam sözü vermesinin ve İsrail'e yönelik misillemenin beklendiği bir zamanda gerçekleşti.

İran'ın Rusya'dan ultra uzun menzilli savaş sistemi temin ettiği iddia edilmişti

Öte yandan, sosyal medya platformu Telegramda, çok sayıda İran ve Rus hesabı, "İran'ın Rusya'dan temin edilen Murmansk-BN elektronik savaş sistemlerini ülkeye konuşlandırıldığını" ileri sürmüştü.

Bu sistemlerin, "askeri uydu haberleşmesini engelleyebilen ve NATO'ya karşı ultra uzun menzilli bir teknolojiye sahip olduğu" ifade ediliyor. Murmansk-BN'nin menzili, 5 bin kilometreyi buluyor. Bu durumun, "İran'ın bölgedeki askeri kapasitesini önemli ölçüde artırabileceğini gösterdiği" öne sürülüyor.