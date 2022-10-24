Çeçen lider Kadirov'a savaşa gönderdiği oğullarından gündem yaratan hediye! - Son Dakika
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Çeçen lider Kadirov'a savaşa gönderdiği oğullarından gündem yaratan hediye!

24.10.2022 08:40
Çeçen lider Kadirov'a savaşa gönderdiği oğullarından gündem yaratan hediye!

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'a Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna'da savaşmaya gönderdiği 18 yaşından küçük 3 oğlunun verdiği hediye olay oldu. Kadirov'un çocukları etkisiz hale getirilen 3 Ukraynalı askeri babalarına hediye olarak verdi. Hediye nedeniyle bir hayli mutlu olduğu kameralara yansıyan Kadirov, çocuklarını tebrik etti.

Ukrayna savaşında Rusya lideri Putin'e verdiği destek ve cephe gerisinde verdiği pozlarla gündeme gelen Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov 14, 15 ve 16 yaşlarındaki üç çocuğunun Ukrayna'ya giderek Rus birliklerine katılacağını söylemişti.

ESİR ASKERLERİ HEDİYE OLARAK GETİRDİLER

Kadirov'un oğulları etkisiz hale getirdikleri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yakalanan üç askeri babalarına hediye etti.

"YAKINDA NORMAL İNSAN GİBİ YAŞAMAYI ÖĞRENECEKLER"

Görüntülerde çok mutlu olduğu görünen Kadirov, çocuklarını tebrik ederek Ukraynalı askerler için "Esirlere geleneksel Çeçen yemeği gılniş yedirdik. Yakında normal insan gibi yaşamayı öğrenecekler" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya Çeçen lider Kadirov'a savaşa gönderdiği oğullarından gündem yaratan hediye! - Son Dakika


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