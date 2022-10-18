Esir takası sürüyor: Rusya 108 kadın esiri, Ukrayna ise 72'si denizci olmak üzere 110 kişiyi serbest bıraktı - Son Dakika
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Esir takası sürüyor: Rusya 108 kadın esiri, Ukrayna ise 72'si denizci olmak üzere 110 kişiyi serbest bıraktı

18.10.2022 08:01

Rusya ile Ukrayna arasında büyük çaplı bir esir takası gerçekleşti. Rusya, 108 kadını, Ukrayna tarafı ise 72'si denizci olmak 110 kişiyi serbest bıraktı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak yaptığı açıklamada, "Bizim için özel olan bu kadınları esaretten kurtardık, bu tamamı kadınlardan oluşan ilk takastı" ifadesini kullandı.

Rusya ve Ukrayna arasında 28 Şubat'tan bu yana en büyük mahkum takaslarından biri gerçekleşti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile yapılan esir takası anlaşması doğrultusunda 108 Ukraynalı kadının Ruslar tarafından serbest bırakıldığını ifade etti.

"BİZİM İÇİN ÖZEL OLAN 108 KADINI ESARETTEN KURTARDIK"

Yermak, "Bugün büyük çaplı bir esir takası gerçekleştirildi. Özellikle bizim için özel olan 108 kadını esaretten kurtardık. Bu, tamamı kadınlardan oluşan ilk takastı" ifadelerini kullanarak, serbest bırakılan kadınlardan 12'sinin sivil, geri kalanının ise askerlerden oluştuğunu belirtti.

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ARALARINDA 72 DENİZCİ VAR

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Ukrayna ile yapılan esir takası anlaşması doğrultusunda 110 kişinin geri alındığı duyurularak, "Müzakereler neticesinde Şubat 2022'den beri Kiev rejimi tarafından tutulan 72'si denizci olmak üzere 110 kişi iade edildi" denildi.

TAKASA MOSKALKOVA ÖNDERLİK ETTİ

Esir takasında Rusya tarafına Rusya İnsan Hakları Komiseri Tatyana Moskalkova'nın önderlik ettiğini belirtildi.

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SON DAKİKA: Esir takası sürüyor: Rusya 108 kadın esiri, Ukrayna ise 72'si denizci olmak üzere 110 kişiyi serbest bıraktı - Son Dakika
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