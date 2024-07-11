Rusya, NATO Zirvesi Sonuç Bildirgesine Tepki Gösterdi

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(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO Zirvesi sonuç bildirgesine ilişkin, "NATO Zirvesi'nde imzalanan belgelere bakılırsa, barışın destekçisi değiller. Kuzey Atlantik İttifakı bir çatışma aracıdır, güvenlik sağlama aracı değil" dedi.

Rusya'nın sert ifadelerle kınandığı ve Ukrayna'ya yeni desteklerin açıklandığı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesine Kremlin'den tepki geldi. Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, "ABD'deki son NATO zirvesinde imzalanan belgelerin Batı'nın diyalogdan yana olmadığını ve ittifakın kendisinin bir çatışma aracı olduğunu gösterdiğini" söyledi.

Rus haber ajansı TASS'ın bildirdiğine göre Peskov, sonuç bildirgesine ilişkin, "Avrupa'daki ve ABD'deki muhaliflerimizin diyalogdan yana olmadıklarını görüyoruz. NATO Zirvesi'nde imzalanan belgelere bakılırsa, barışın destekçisi değiller. Kuzey Atlantik İttifakı bir çatışma aracıdır, güvenlik sağlama aracı değil" dedi.

NATO Zirvesi'nden Rusya'ya sert mesajlar

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin NATO Sonuç Bildirgesi açıklandı. Rusya'ya ağır eleştirilen yöneltilen bildirgede, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırgan savaşın tek sorumlusu olduğu belirtilerek, "Rusya, derhal bu savaşı durdurmalı ve BM Genel Kurulu kararları çerçevesinde Ukrayna'dan tüm kuvvetlerini tamamen ve koşulsuz olarak geri çekmelidir" denildi.

Çin'e Rusya'ya Ukrayna ile savaşında desteğini çekmesi çağrısında bulunulan bildirgede, Ukrayna'ya gelecek yıl içinde en az 40 milyar avro temel finansman sağlanacağı belirtildi. Rusya'yı destekleyen Kuzey Kore ile İran'ın da kınandığı bildirgede, NATO Zirvesi'nin 2026'da Türkiye'de yapılacağı kaydedildi.