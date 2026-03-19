Rusya'nın dev petrol tankerleri Küba yolunda

19.03.2026 01:53
ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı sert enerji ambargosu ve deniz ablukasına rağmen, Rus petrolü taşıyan dev tankerler Küba'ya doğru yola çıktı. 2 tankerin ay sonuna kadar Küba'ya varması bekleniyor. Yaklaşık üç aydır enerji sevkiyatı alamayan ve geçtiğimiz Pazartesi günü ulusal elektrik şebekesi tamamen çöken Küba için bu tankerler bir "can simidi" niteliği taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'yı enerji yoluyla "boğma" stratejisi, Rusya'nın hamlesiyle yeni bir boyuta taşındı. Denizcilik istihbarat kaynakları, Rus petrolü taşıyan iki dev tankerin, ABD'nin deniz ablukasını yarma pahasına Küba'ya doğru ilerlediğini bildirdi.

KARANLIĞA GÖMÜLEN ADAYA CAN SİMİDİ

Pazartesi günü tüm şebekenin çökmesiyle ülke çapında karanlığa gömülen Küba, son yılların en ağır enerji krizini yaşıyor. Bu kritik süreçte Rusya, Küba ile dayanışma mesajı vererek harekete geçti.

DEV TANKERLER YOLA ÇIKTI

Rusya'ya ait petrol ve doğalgaz taşıyan iki tanker derin bir enerji krizi yaşayan Küba'ya doğru yola çıktı. Gemilerin bu ay sonuna kadar Küba limanına varması bekleniyor.

Anatoly Kolodkin isimli Rus bayraklı dev tanker, Primorsk limanından ayrıldı ve Küba'nın Matanzas limanına doğru yola çıktı. Yaklaşık 730 bin varil Rus ham petrolü taşıyan geminin ay sonuna kadar Matanzas'a ulaşacağı tahmin ediliyor.

Hong Kong bayraklı Sea Horse isimli geminin ise taşıdığı yaklaşık 27 bin ton Rus yapımı yakıt ile önümüzdeki Pazartesi günü adaya ulaşacağı öngörülüyor.

TRUMP'IN ABLUKA BASKISI YÜZÜNDEN SEVKIYATLAR DURDU

Küba'nın geleneksel enerji tedarikçileri, Trump yönetiminin ağır baskıları sonucu sevkiyatları durdurmuş durumda. 3 Ocak'ta Nicolas Maduro'ya yönelik operasyonun ardından Venezuela'dan, baskılara boyun eğen Meksika'dan ise 9 Ocak'tan beri adaya petrol ulaşmıyor. Kendi ihtiyacının sadece yüzde 40'ını üretebilen Küba'da hastaneler ameliyatları iptal ederken, gıda ve çöp toplama hizmetleri durma noktasına geldi.

Bu iki geminin taşıdığı petrolün Küba'ya can suyu olması bekleniyor.

"KÜBA'YI ALMA ONURU BENİM OLACAK"

ABD Başkanı Donald Trump son olarak "Küba'yı alma onuru benim olacak. Küba'yı alınca Küba'yla istediğim her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum" demişti. Trump'ın bu sözleri Havana yönetiminde sert karşılık buldu. Küba Devlet Başkanı Díaz-Canel, X üzerinden yaptığı açıklamada," ABD, anayasal düzeni zorla devirmekle bizi açıkça tehdit ediyor. Herhangi bir dış saldırgan, aşılmaz bir direnişle karşılaşacaktır." dedi.

GÖZLER KARAYİP DENİZİ'NDE: RUS GEMİLERİ GEÇECEK Mİ?

Şimdi tüm dünya, ABD donanmasının uyguladığı deniz ablukasının Rus tankerleri tarafından nasıl aşılacağına kilitlendi. Kremlin, Küba yönetimiyle sürekli temas halinde olduklarını ve her türlü yardıma hazır olduklarını doğrularken; bu sevkiyatın engellenmesi durumunda Washington ve Moskova arasında doğrudan bir sürtüşme yaşanmasından endişe ediliyor.

