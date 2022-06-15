Rusya'nın Suriye büyükelçisinden Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonuna tepki: Pek akıllıca olmaz, gerilimi artırarak durumu istikrarsızlaştırır

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Yıllardır kaosun, şiddetin ve belirsizliğin hüküm sürdüğü Suriye'deki aktörlerden biri olan Rusya'dan Türkiye karşıtı bir açıklama geldi. Son haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye askeri bir operasyon düzenlenebileceğinin sinyalini vermesi sonrasında Rusya'dan bir son dakika açıklaması geldi.

"OPERASYON GERİLİMİ ARTIRARAK DURUMU İSTİKRARSIZLAŞTIRIR"

Rus haber ajansı RIA, Rusya'nın Suriye Büyükelçisi Alexander Lavrentyev'in sözlerini kamuoyu ile paylaştı. Lavrentyev, Türkiye'nin Suriye'ye olası bir askeri operasyon düzenlemesinin "akıllıca olmayacağını" söyledi. Rus diplomat, "Böyle bir askeri operasyon gerilimi artırarak durumu istikrarsızlaştırabilir" dedi.

Rusya'nın Suriye Büyükelçisi Alexander Lavrentyev.

"CENEVRE, SURİYE'DEKİ ÇÖZÜM İÇİN UYGUN BİR YER DEĞİL"

Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da Türkiye, İran, Suriye hükümetlerinden temsilcilerle ve Suriyeli muhaliflerle bir araya gelen Lavrentyev, Cenevre'nin Suriye'deki çözüm için uygun olmadığını dile getirdi.