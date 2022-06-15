Rusya'nın Suriye büyükelçisinden Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonuna tepki: Pek akıllıca olmaz, gerilimi artırarak durumu istikrarsızlaştırır - Son Dakika
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Rusya'nın Suriye büyükelçisinden Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonuna tepki: Pek akıllıca olmaz, gerilimi artırarak durumu istikrarsızlaştırır

15.06.2022 09:30

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlemeyi planladığı askeri operasyona Rusya'nın Suriye Büyükelçisi Alexander Lavrentyev'den tepki geldi. Lavrentyev yaptığı açıklamada olası bir Suriye harekatının "akıllıca olmayacağını" belirterek, "Böyle bir askeri operasyon gerilimi artırarak durumu istikrarsızlaştırabilir" diye konuştu.

Yıllardır kaosun, şiddetin ve belirsizliğin hüküm sürdüğü Suriye'deki aktörlerden biri olan Rusya'dan Türkiye karşıtı bir açıklama geldi. Son haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye askeri bir operasyon düzenlenebileceğinin sinyalini vermesi sonrasında Rusya'dan bir son dakika açıklaması geldi.

"OPERASYON GERİLİMİ ARTIRARAK DURUMU İSTİKRARSIZLAŞTIRIR"

Rus haber ajansı RIA, Rusya'nın Suriye Büyükelçisi Alexander Lavrentyev'in sözlerini kamuoyu ile paylaştı. Lavrentyev, Türkiye'nin Suriye'ye olası bir askeri operasyon düzenlemesinin "akıllıca olmayacağını" söyledi. Rus diplomat, "Böyle bir askeri operasyon gerilimi artırarak durumu istikrarsızlaştırabilir" dedi.

Rusya'nın Suriye büyükelçisinden Türkiye'nin olası operasyonuna tepki: Pek akıllıca olmaz
Rusya'nın Suriye Büyükelçisi Alexander Lavrentyev.

"CENEVRE, SURİYE'DEKİ ÇÖZÜM İÇİN UYGUN BİR YER DEĞİL"

Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da Türkiye, İran, Suriye hükümetlerinden temsilcilerle ve Suriyeli muhaliflerle bir araya gelen Lavrentyev, Cenevre'nin Suriye'deki çözüm için uygun olmadığını dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Geçmişte sınır güvenliğini korumak ve terör örgütleriyle mücadele etmek için Suriye'ye operasyon düzenleyen Türkiye, Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'nin saldırılarının artmasından sonra operasyon sinyali vermişti. 2019'da Washington ve Rusya arasında yapılan anlaşmayı terör örgütlerinin ihlal ettiğini açıklayan Ankara sınır güvenliğini sağlamak için askeri operasyon yapılacağının sinyalini vermişti. Yapılan açıklamalarda son dönemde terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin saldırılarının arttığına dikkat çekilmişti. Fakat bu yaklaşıma Moskova ve Washington tepki göstermişti. Her iki ülke de böyle bir operasyondan endişe ettiklerini duyurmuştu.

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