Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği bombardımanda 1'i bebek 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği bombardımanda 1'i bebek 7 kişi hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 13.08.2023 19:56

Rusya'nın Ukrayna'nın Herson bölgesine düzenlediği bombardımanda 1'i bebek toplam 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ihor Klymenko teröristlerin sivilleri öldürmeyi bırakmayacağını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'nın Herson bölgesine düzenlediği bombardımanda 1'i bebek 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırıları devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'nın Herson bölgesine düzenlediği bombardımanda 1'i bebek toplam 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Ihor Klymenko yaptığı açıklamada, "Teröristler sivilleri öldürmeyi asla kendi istekleri ile bırakmayacaklar. Teröristler güç kullanılarak durdurulmalı. Başka hiçbir şeyden anlamıyorlar" ifadelerini kullanarak, hayatını kaybedenler arasında Shyroka Balka köyünde bir çift ile 23 günlük bebeklerinin olduğunu aktardı.

Herson Valisi Oleksandr Prokudin yaptığı açıklamada ise, Herson bölgesinde yer alan Herson, Veletenske, Zolota Balka, Stanislav, Komyshany, Shyroka Balka'nın Rus saldırında hedef alındığını belirtti. - HERSON

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Ukrayna, Herson, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği bombardımanda 1'i bebek 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
22:23 Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 18 dakikada 2 gol attı
22:19 Daha iyi senaryo olamazdı! Dzeko neler yapıyor neler
22:08 Fenerbahçe'den müthiş başlangıç! Asist de gol de taraftarı mest etti
22:03 Fenerbahçe'den müthiş başlangıç! Asist de gol de taraftarı mest etti
21:44 Herkesi geride bıraktı! Cengiz Ünder, Fenerbahçe'nin en pahalı transferi oldu
21:39 Herkesi geride bıraktı! Cengiz Ünder, Fenerbahçe'nin en pahalı transferi oldu
21:34 Sivasspor ve Samsunspor Berabere Kaldı
21:29 Puanlar bölüşüldü! Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor, Samsunspor'la berabere kaldı
20:55 Son Dakika: Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i 4 yıllığına 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
20:51 Son Dakika: Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i 4 yıllığına 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2023 22:51:28. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği bombardımanda 1'i bebek 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement