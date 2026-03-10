Rusya Orta Doğu'da Ara Buluculuk Seçeneklerini Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya Orta Doğu'da Ara Buluculuk Seçeneklerini Sunuyor

Rusya Orta Doğu\'da Ara Buluculuk Seçeneklerini Sunuyor
10.03.2026 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in Orta Doğu gerginliğini azaltmak için ara buluculuk önerilerini aktardı.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, " Rusya'nın, Orta Doğu'da gerginliği azaltacak ara buluculuk seçenekleri masada" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü telefon görüşmesinde İran ile ilgili durumu ele aldıklarını belirten Peskov, Putin'in daha önce Orta Doğu'da gerginliği azaltacak ara buluculuk seçeneklerini teklif ettiğini söyledi. Peskov, "Bu tekliflerin birçoğu masada. Putin, bunları dünkü görüşmede hatırlattı. Rusya, bu konuda elinden geleni yapmaya hazır ancak bu konuda çok yönlü anlayışa ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Putin ile Trump'ın telefon görüşmesinde, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin müzakere sürecinin sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabık kalındığını aktaran Peskov, "Herkes bundan yana. Önemli olan Amerikalıların ara buluculuk girişimlerini sürdürmeye hazır olmaları. ABD'nin bu konudaki girişimlerini takdir ediyoruz. Müzakere sürecinin sürdürülmesinden yanayız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Vladimir Putin, Dmitriy Peskov, Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Kremlin, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya Orta Doğu'da Ara Buluculuk Seçeneklerini Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadıköy’de film gibi soygun: Ev sahibi ve bakıcısını bağlayıp 1 milyonluk vurgun yaptılar Kadıköy'de film gibi soygun: Ev sahibi ve bakıcısını bağlayıp 1 milyonluk vurgun yaptılar
24 yıl hapis cezası vardı Halıların arasında yakalandı 24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı
“Hastaneye gidiyorum“ diye evden çıkan Hatice 4 gündür kayıp "Hastaneye gidiyorum" diye evden çıkan Hatice 4 gündür kayıp
Gana’da M çiçeği salgını 1000’den fazla vaka görüldü, 8 kişi hayatını kaybetti Gana'da M çiçeği salgını! 1000'den fazla vaka görüldü, 8 kişi hayatını kaybetti
İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486’ya yükseldi İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486'ya yükseldi
Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi: Artık daha da sarışın Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi: Artık daha da sarışın

15:54
Trump ’’İran’la görüşebiliriz’’ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump ''İran'la görüşebiliriz'' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
14:54
İran’dan Trump’ın “Konuşabiliriz“ talebine ilk tepki Rest çektiler
İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler
14:42
Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor
Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor
14:26
Rojin’in İspanya’ya gönderilen telefonundan haber var
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var
14:14
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
14:13
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 16:09:41. #.0.5#
SON DAKİKA: Rusya Orta Doğu'da Ara Buluculuk Seçeneklerini Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.