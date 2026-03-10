Rusya Orta Doğu\'da Ara Buluculuk Seçeneklerini Sunuyor

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, " Rusya'nın, Orta Doğu'da gerginliği azaltacak ara buluculuk seçenekleri masada" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü telefon görüşmesinde İran ile ilgili durumu ele aldıklarını belirten Peskov, Putin'in daha önce Orta Doğu'da gerginliği azaltacak ara buluculuk seçeneklerini teklif ettiğini söyledi. Peskov, "Bu tekliflerin birçoğu masada. Putin, bunları dünkü görüşmede hatırlattı. Rusya, bu konuda elinden geleni yapmaya hazır ancak bu konuda çok yönlü anlayışa ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Putin ile Trump'ın telefon görüşmesinde, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin müzakere sürecinin sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabık kalındığını aktaran Peskov, "Herkes bundan yana. Önemli olan Amerikalıların ara buluculuk girişimlerini sürdürmeye hazır olmaları. ABD'nin bu konudaki girişimlerini takdir ediyoruz. Müzakere sürecinin sürdürülmesinden yanayız" diye konuştu.