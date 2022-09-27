Türkiye'de gerçekleşen esir takası gündem olmuştu! Ukraynalı yetkili, açıklamasında Erdoğan'ı işaret etti

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Rusya- Ukrayna Savaşı'nda en kapsamlı esir takası geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin arabuluculuğu sayesinde gerçekleşti. Anlaşma ile 215 askerini Rus ordusundan kurtaran Ukrayna, özel birlikleri olan Azov taburunun bazı komutanlarını da esir takasında tekrar bünyesine kattı.

''HAREKETLERİNDE HERHANGİ BİR SINIRLAMA YOK''

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri Dmitro Lubinets yaşanan olayla ilgili "Esir takası kapsamında onlar için koyulan tek şart, ülkemizde Rusya Federasyonu'na karşı savaş devam ederken, Ukrayna'ya dönmelerine yönelik kısıtlama ve yasak" değerlendirmesinde bulundu.

''GÜVENLİ, NORMAL YAŞAM OLACAK''

Açıklamalarının devamında Azov taburu komutanlarının durumu hakkında da konuşan Lubinets, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi garantisi altında iyi şartlarda yaşıyorlar. Onlara yönelik güvenli, normal bir yaşam için mümkün mertebe tüm koşullar yaratıldı" dedi.