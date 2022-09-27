Türkiye'de gerçekleşen esir takası gündem olmuştu! Ukraynalı yetkili, açıklamasında Erdoğan'ı işaret etti - Son Dakika
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Türkiye'de gerçekleşen esir takası gündem olmuştu! Ukraynalı yetkili, açıklamasında Erdoğan'ı işaret etti

27.09.2022 10:42

Rusya-Ukrayna arasında yapılan esir takasından sonra Ukraynalı askerlerin savaş sonuna kadar Türkiye'de kalacağı açıklanmıştı. Konu ile ilgili güncel bir açıklama ise Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri Dmitro Lubinets'ten geldi. Lubinets yaşanan durum ile ilgili ''Azov Taburu komutanları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şahsi garantisi altında iyi şartlarda yaşıyorlar'' dedi.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nda en kapsamlı esir takası geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin arabuluculuğu sayesinde gerçekleşti. Anlaşma ile 215 askerini Rus ordusundan kurtaran Ukrayna, özel birlikleri olan Azov taburunun bazı komutanlarını da esir takasında tekrar bünyesine kattı.

''HAREKETLERİNDE HERHANGİ BİR SINIRLAMA YOK''

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri Dmitro Lubinets yaşanan olayla ilgili "Esir takası kapsamında onlar için koyulan tek şart, ülkemizde Rusya Federasyonu'na karşı savaş devam ederken, Ukrayna'ya dönmelerine yönelik kısıtlama ve yasak" değerlendirmesinde bulundu.

''GÜVENLİ, NORMAL YAŞAM OLACAK''

Açıklamalarının devamında Azov taburu komutanlarının durumu hakkında da konuşan Lubinets, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi garantisi altında iyi şartlarda yaşıyorlar. Onlara yönelik güvenli, normal bir yaşam için mümkün mertebe tüm koşullar yaratıldı" dedi.

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Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de gerçekleşen esir takası gündem olmuştu! Ukraynalı yetkili, açıklamasında Erdoğan'ı işaret etti - Son Dakika
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