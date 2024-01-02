Putin, Ukrayna\'daki kayıpları telafi etmek için göçmenleri zorla askere alıyor iddiası

Rusya'da, yerel basında çıkan haberlere göre Vladimir Putin'in Ukrayna'daki kayıpları telafi etmek amacıyla yılbaşı sırasında göçmenleri topladığı ve onları zorla askere aldığı iddia ediliyor.

St. Petersburg'da yapılan kontrollerde yaklaşık 3 bin göçmenin gözaltına alındığı belirtiliyor. Orta Asya'dan gelen göçmenler, Rusya ekonomisi için önemli hizmetlerde bulunuyor ancak Putin, onları sık sık eleştirerek "zor bir sorun" olarak nitelendiriyor ve şimdi kayıpları telafi etmek için onları askere alıyor gibi görünüyor.

Göçmenler arasında göç mevzuatını ihlal edenler olduğu iddia ediliyor ve bu kişilerin sınır dışı edilme tehdidi altında oldukları belirtiliyor.

Kontroller, popüler toplanma noktalarında, metro istasyonlarında ve meydanlarda gerçekleştirildi. Rus hükümeti, Ukrayna'daki kayıplar nedeniyle askeri gücünü genişletme çabaları kapsamında zorunlu askerlik hizmeti yaş sınırını uzatma dahil olmak üzere giderek daha sıkı önlemler alıyor.

Putin, son konuşmasında Rusya'da 10 milyondan fazla göçmen işçi olduğunu açıklamıştı, ancak bu durum, Rusya'nın iç batısındaki Çelyabinsk kentindeki göçmenlere yönelik "holiganlık eylemleri" nedeniyle bazı sorunlara işaret ediyor.