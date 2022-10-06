İngiliz gazetesinden şaşırtan Putin iddiası: Nükleer silah kullanırsa, generaller darbe yapacak - Son Dakika
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İngiliz gazetesinden şaşırtan Putin iddiası: Nükleer silah kullanırsa, generaller darbe yapacak

06.10.2022 13:45

Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş 8. ayına girerken cephe hattında Rus ordusu henüz bir başarı elde edemedi. Kısmi seferberlik ilan ederek yeni askerleri ordusuna dahil eden Rusya lideri Putin, geçtiğimiz günlerde nükleer silah kullanabileceğini açıkladı. İngiliz gazetesi Daily Mirror, "Putin nükleer silahları kullanmaya kalkarsa bu engellenecek ve generaller ülkede darbe yapacak" iddiasını ortaya attı.

Rusya, Ukrayna savaşının 8. ayında işgal ettiği dört bölge olan Japorijya, Herson, Donetsk ve Luhansk'ta yasa dışı referandumlar ile ilhak ettiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin ilhak konuşmasında, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın kendisini savunmak için nükleer silah kullanmaya hazır olduğunu söyledi. Putin'in bu söyleminin Rus ordusunu rahatsız ettiği söylentilerinin ardından, İngiliz basını dikkat çeken bir haber kaleme aldı.

"KREMLİN'E DARBE OLABİLİR"

Putin'in Ukrayna'da zaferi güvence altına almak için nükleer bir saldırı başlatmaya kalkışması durumunda isyanla veya ölümle karşı karşıya kalacağı iddia ediliyor. Daily Mirror'a konuşan bir kaynak, ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği iddia edilen, bu hafta 70 yaşına giren Putin için, ''Yıkıcı silahları kullanırsa Kremlin'e darbe olabilir'' söyleminde bulundu.

''TÜM ARAÇLARI KULLANIRIZ''

Putin önceki günlerde yaptığı açıklama da, "Toprak bütünlüğü tehdit edilirse Rusya mevcut tüm araçları kullanır, bu bir blöf değil" ifadelerini kullandı. Rus devlet başkanının bu söylemi, Putin'in savaşı kaybetmesi halinde nükleer silah kullanabileceği yorumlarını daha da güçlendirdi.

UKRAYNA İKİ CEPHEDE İLERLİYOR

Öte yandan savaşın son günlerinde Ukrayna ordusu ilerleyişini sürdürüyor. Ukrayna basınında yer alan haberde, Herson bölgesindeki Davydiv Brid, Starosillya, Novopetrivka, Dudçani yerleşim birimlerinin kontrolünün yeniden Ukrayna'ya geçtiği belirtildi. Harkiv bölgesinde de Bohuslavka köyünün Rus güçlerinden geri alındığı ifade edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaptığı açıklamada, eylülden bu yana sadece Harkiv'de 450'den fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını belirtmişti.

Putin nükleer silah kullanırsa başına büyük bir iş açacak! Generaller Rusya'da darbe yapacak
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