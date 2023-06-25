Rusya, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait cephaneliği vurdu - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait cephaneliği vurdu

25.06.2023 15:44

Rusya'nın paralı ordusu Wagner'in 1 günlük isyanı dün akşam anlaşma yoluyla sona ererken, Rus ordusu hız kesmeden Ukrayna savaşına geri döndü. Rus uçakları, Ukrayna'nın Harkiv'deki cephaneliğini havaya uçurdu. O anlar kamera ile de kayıt altına alındı.

Paralı asker birliği Wagner'in 1 günlük isyanı Rusya'yı karıştırırken dün gece taraflar arasında anlaşma sağlandı. Ülkede sular durulurken Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait cephaneliği vurdu. Söz konusu anlara ilişkin görüntüler de servis edildi.

"SİLAH VE MÜHİMMATLAR İMHA EDİLDİ"

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Harkiv bölgesindeki Kupyansk kenti yakınlarında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait cephaneliğin güdümlü silahlarla vurulduğu ifade edildi. Açıklamada, "Ukrayna silahlı kuvvetlerinin mevzileri, silahları ve mühimmatı tamamen imha edildi" denildi.

Rusya, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait cephaneliği vurdu

ŞİDDETLİ PATLAMA KAMERADA

Görüntülerde, cephaneliğin olduğu noktada şiddetli bir patlamanın meydana geldiği ve dumanların yükseldiği anlar yer aldı.

Rusya, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait cephaneliği vurdu
Kaynak: DHA
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Son Dakika Dünya Rusya, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait cephaneliği vurdu - Son Dakika


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