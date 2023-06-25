Rusya, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait cephaneliği vurdu

Paralı asker birliği Wagner'in 1 günlük isyanı Rusya'yı karıştırırken dün gece taraflar arasında anlaşma sağlandı. Ülkede sular durulurken Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait cephaneliği vurdu. Söz konusu anlara ilişkin görüntüler de servis edildi.

"SİLAH VE MÜHİMMATLAR İMHA EDİLDİ"

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Harkiv bölgesindeki Kupyansk kenti yakınlarında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait cephaneliğin güdümlü silahlarla vurulduğu ifade edildi. Açıklamada, "Ukrayna silahlı kuvvetlerinin mevzileri, silahları ve mühimmatı tamamen imha edildi" denildi.

ŞİDDETLİ PATLAMA KAMERADA

Görüntülerde, cephaneliğin olduğu noktada şiddetli bir patlamanın meydana geldiği ve dumanların yükseldiği anlar yer aldı.