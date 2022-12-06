Rusya, Ukrayna'ya füze saldırısı düzenlerken Kursk'ta bir petrol deposu drone ile vuruldu - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'ya füze saldırısı düzenlerken Kursk'ta bir petrol deposu drone ile vuruldu

06.12.2022 12:11
Rusya, Ukrayna'ya füze saldırısı düzenlerken Kursk'ta bir petrol deposu drone ile vuruldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın dün akşam Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 70 kadar füze saldırısı düzenlediğini, 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve elektrik şebekesinin zarar gördüğünü açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın dün akşam Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 70 kadar füze saldırısı düzenlediğini, 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve elektrik şebekesinin zarar gördüğünü açıkladı. Öte yandan Rusya'nın Kursk kenti valisi, bu sabah bir petrol deposunun drone ile vurulduğunu duyurdu.

Zelenski dün akşam yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yaklaşık 70 füze saldırısı düzenlediğini, 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve elektrik şebekelerinin zarar gördüğünü duyurdu. Zelenski füze savunma sistemlerinin, atılan füzelerin çoğunu durdurduğunu ancak bazı füzelerin hedeflerini vurduğunu kaydetti.

Teknik ekiplerin elektrik şebekeleri üzerinde çalışmaya başladığını belirten Zelenski, "Ukrayna'nın orta bölgelerinde, Odesa, Zaporijya ve Harkiv bölgelerinde maksimum çaba sarf ediliyor. Birçok bölgede, sistemi istikrara kavuşturmak için acil durum kesintileri yapmak zorunda kaldık" dedi. Ukrayna'daki kesintilerden Moldova'nın da etkilendiğini ifade eden Zelenski "Bu gece, Amerikan Savaş Çalışmaları Enstitüsü'nün (SW) uzman topluluğuna ve ABD'deki tüm dostlarımıza hitabımda bundan bahsedeceğim" ifadelerini kullandı.KURSK'TAKİ DRONE SALDIRISIÖte yandan Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Kursk kentinin valisi Roman Starovoyt bu sabah Kursk'taki bir petrol deposuna drone ile saldırı yapıldığını ifade ederek şunları kaydetti;"Bir insansız hava aracı saldırısı sonucunda, Kursk havaalanı bölgesinde bir petrol depolama tankı alev aldı. Can kaybı olmadı. Yangın lokalizedir. Tüm istihbarat teşkilatları olay yerinde."

Kaynak: DHA
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Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya, Ukrayna'ya füze saldırısı düzenlerken Kursk'ta bir petrol deposu drone ile vuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'ya füze saldırısı düzenlerken Kursk'ta bir petrol deposu drone ile vuruldu - Son Dakika
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