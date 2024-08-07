Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu - Son Dakika
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Dünya

Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu

Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu

Rusya ve Suriye, Türkiye sınırında yer alan Ayn el Arap'a askeri üs kurdu. Bölgede Rusya'nın yanı sıra Suriye rejim askerleri de görev alacak. Uzmanlar, bu adımın Türkiye için olumlu olduğunu ifade ederken üssün kurulum amacı, çatışan taraflar arasındaki muharebe operasyonlarını durdurma sistemini izlemek olarak belirtiliyor.

07.08.2024 09:01
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Rusya ve Suriye, PKK'nın "Kobani" olarak adlandırdığı Ayn el Arap'ta dikkat çeken bir adım atarak bölgeye bir askeri üs kurdu. Rusya'nın bölgede Türkiye sınır hattı yakınında büyük bir askerî üs inşa etmesi olumlu bir gelişme olarak görülüyor.

KURULUMUN TAMAMLANDIĞINI AÇIKLADI

Üssün kurulumuna ilişkin açıklama, Rusya Uzlaşma Merkezi Direktör Yardımcısı Albay Oleg Ignasyuk'tan geldi. Ignasyuk "Rusya Federasyonu ve Suriye Arap Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri, Suriye-Türkiye sınırına yakın bölgede Kobani (Ayn el-Arap) üssünün kurulumunu tamamladı" dedi.

Rus TASS ajansı ise askerî üssün kurulma amacını "Çatışan taraflar arasındaki muharebe operasyonlarını durdurma sistemini izlemeye yönelik" ifadeleriyle değerlendirdi.

TÜRKİYE SINIRINDAKİ ASKERİ ÜSSE OLUMLU ADIM OLARAK BAKILIYOR

"Astana Ruhu" kapsamında Ankara ile Şam arasında alt düzeyde başlayan heyetler arası görüşmeler devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad arasında yapılması beklenen görüşme öncesi Rusya'nın bölgede Türkiye sınır hattı yakınında büyük bir askerî üs inşa etmesi olumlu bir gelişme olarak görülüyor.

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Türkiye gazetesine konuşan Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Eray Güçlüer, bölgede Suriye rejiminin güç sahibi olmaya başladığını belirterek, Türkiye'nin o bölgede bir üssün kurulumunu istediğine vurgu yaptı.

Güçlüer "Ayn el-Arap'ta, Suriye'nin de içinde bulunduğu bir üs kurulması çok iyi bir gelişme. Çok stratejik bir adım. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişki oldukça iyi bir noktada. Söz konusu üssün kurulması bölgede ABD güçlerinin kontrolünde olan terör örgütü PKK'nın konumunun zayıfladığı anlamına gelir. Bu üssün kurulması, ABD ve terör örgütünün bu bölgeden çekilmesinin ardından Rusya ve Suriye'nin bölgede söz sahibi olmaya başladığını gösterir. Terör örgütü bir süredir Haseke ve Deyrizor hattına çekildi. Elbette bu bölgeye çok dikkat etmek gerekiyor ancak çekildiği alanları da Suriye yönetimi yeniden aktif olmaya başlaması sevindirici bir gelişme. Türkiye'nin güvenliği açısından önemli bir adım" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL GELİŞME ANCAK YETERLİ DEĞİL"

Bölgede üs kurulmasını normalleşme sürecinin içindeki gelişmelere bağlı olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Güçlüer "Bölgenin tamamen terör örgütünden temizlenmesi gerekiyor. Terör örgütü yok edilirse ancak rahatlayabiliriz. Bölgede Rusya'nın rejimle üs kurması ve Moskova ile Ankara'nın ortak devriyeye başlayacak olması güzel gelişme ancak elbette yeterli değil. Terör örgütünün Haseke ve Deyrizor'da yok edilmesi için Türkiye ve Suriye'nin güneydoğusuna doğru stratejik manevra yapılması ve çember içine alınarak yok edilmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Beşar Esed, Türkiye, Suriye, Rusya, PKK, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mehmetali Karatay: 33 askerimi şehit den Rus lara suryede övgü 79 21 Yanıtla
  • uğur aksakallı: çok seri ve hızlı dönüşleri vardır reisimin. 72 13 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Türkiye'nin sınırına Rusya ve Suriye Üs kuruyor ve bize iyi yönden bakılması isteniyor. Ben anlamıyorum bu işlerden muhtemelen. Ama her zaman da korktuğum başıma geliyor. 63 12 Yanıtla
  • ismail seçkin: Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Sınırda yabancı üsler her zaman tehdittir. Safları sıkılaştırın birliğimizi kaybettiğimiz anda saldıran çok olur. 46 15 Yanıtla
  • Serkan Basar: Kardeşim Esat :) 45 14 Yanıtla
  • Emir Filiz: İncirlik kurecik izmir NATO abd İsrail üssü tr sınırı Rusya üssü her köşeden sariyorlar görmek isteyene hedef tc ise Rusya sicak denizlere inme Akdeniz.ele geçirme ideasından vaz mi geçti yada Suriye hataydan... 50 8 Yanıtla
  • YUSUF CANER: kurmasında ne sakınca var. 13 41 Yanıtla
  • tcsblcnuluc can: hedef Türkiye! 28 11 Yanıtla

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