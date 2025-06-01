Rusya-Ukrayna heyetleri ateşkes için bir kez daha İstanbul'da buluşuyor - Son Dakika
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Dünya

Rusya-Ukrayna heyetleri ateşkes için bir kez daha İstanbul'da buluşuyor

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Rusya-Ukrayna heyetleri ateşkes için bir kez daha İstanbul\'da buluşuyor
01.06.2025 17:03
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Rusya-Ukrayna heyetleri ateşkes için bir kez daha İstanbul\'da buluşuyor
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Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da yapacağı ikinci barış müzakerelerinde detaylar belli oldu. Heyetlerin yarın saat 13.00'da Çırağan Sarayı'nda görüşeceği açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmelerin yarın saat 13.00'de Çırağan Sarayı'nda yapılacağını açıkladı.

İSTANBUL'DA İKİNCİ BARIŞ ZİRVESİ

İstanbul, Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes müzakerelerine bir kez daha ev sahipliği yapacak. Zirvede alınacak kararları tüm dünya merakla beklerken, detaylar da belli oldu.

RUSYA VE UKRAYNA HEYETLERİ ÇIRAĞAN'DA BULUŞACAK

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından zirveye ilişkin açıklama geldi. Ukrayna ve Rusya heyetleri, yarın saat 13.00'da Çırağan Sarayı'nda bir araya gelecek.

ZELENSKİ: İSTANBUL'DAKİ TOPLANTI ÖNCESİ TUTUMUMUZU NETLEŞTİRDİM

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski görüşme öncesinde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.Zelenski yaptığı açıklamada, "Ukrayna Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanlığı, istihbarat kurumlarımız ve Ukrayna Güvenlik Servisi'nden raporlar aldım. Savunmamız, aktif eylemlerimiz ve diplomasimiz hakkında bilgi edindim. Bağımsızlığımızı, devletimizi ve halkımızı korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yakın dönem için görevleri belirledim ve ayrıca Yarın İstanbul'da yapılacak toplantı öncesi tutumumuzu da netleştirdim" dedi.

"ÖNCELİKLE TAM VE ŞARTSIZ ATEŞKES"

İstanbul'daki görüşmelerdeki tutumlarına ilişkin detay veren Zelenskiy, "Birincisi, tam ve şartsız ateşkes. İkincisi, esirlerin serbest bırakılması. Üçüncüsü, kaçırılan çocukların geri getirilmesi. Güvenilir, kalıcı bir barışın sağlanması ve güvenliğin temin edilmesi için, en üst düzeyde bir toplantının hazırlanması. Bu kilit meseleler yalnızca liderler tarafından çözülebilir. Yarın heyetimize Rüstem Umerov başkanlık edecek" ifadelerini kullandı.

RUSYA, 2 HAZİRAN'A İŞARET ETMİŞTİ

Rusya ve Ukrayna, 2022'den bu yana ilk yüz yüze görüşmelerini 16 Mayıs tarihinde yine İstanbul'da gerçekleştirmişti. Rusya ve Ukrayna görüşmelerde 1000'er kişilik esir takası konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 30 Mayıs Cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna konusunda üst düzey görüşmeler için heyetler arası görüşmelerden sonuç elde edilmesi gerektiğini belirterek, "Rus müzakere heyeti, İstanbul'a yola çıkıyor; müzakerelerin 2. turu için pazartesi sabahı hazır olacaklar" demişti.

Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Türkiye'de bir zirve olasılığına ilişkin soruyu yanıtlayarak, "Böyle bir görüşmenin öncesinde iki ülke heyetlerinin yaptığı doğrudan görüşmelerden sonuç alınması gerekli. Sonuç alınırsa elbette en üst düzey temaslardan bahsedebiliriz" diye konuşmuştu.

İstanbul'daki 2'nci tur müzakerelerde Rusya ve Ukrayna'nın hazırladığı memorandumların ele alınmasını umduklarını vurgulayan Peskov, "Şu anda herkes doğrudan Rusya-Ukrayna müzakerelerine odaklanıyor. Geçici ateşkes koşullarının bir listesini geliştirmek için çalışmalar devam ediyor. Bununla birlikte, Karadeniz'deki seyrüseferin güvenliği bir şekilde gelecekteki çözümlerin bir parçası haline gelecektir" demişti.

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Son Dakika Dünya Rusya-Ukrayna heyetleri ateşkes için bir kez daha İstanbul'da buluşuyor - Son Dakika

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