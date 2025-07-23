Sadık Khan: Filistin Derhal Tanınmalı - Son Dakika
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Sadık Khan: Filistin Derhal Tanınmalı

Sadık Khan: Filistin Derhal Tanınmalı
23.07.2025 17:40
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Londra Belediye Başkanı Khan, İngiltere'nin Filistin'i tanıması gerektiğini vurguladı.

LONDRA Belediye Başkanı Sadık Khan, İngiltere'nin Filistin'i derhal tanıması gerektiğini söyledi.

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki yürek parçalayıcı durumun her geçen gün daha da ağırlaştığını ve krizin hafifleyeceğine dair herhangi bir işaret belirtisi olmadığını kaydetti. Gazze'de çocukların enkazlar arasında çaresizce yiyecek aradığını, aile bireylerinin yardım arayışı sırasında İsrail askerleri tarafından vurularak hayatını kaybettiğini belirten Khan, "İnsanı derinden sarsan görüntülerde, masum canlar dünyanın gözü önünde yok oluyor" dedi.

Khan, İngiltere hükümeti de dahil olmak üzere uluslararası toplumun, İsrail hükümetine bu korkunç, anlamsız katliamı durdurması ve hayati öneme sahip yardımların bölgeye ulaşmasına izin vermesi için daha yoğun baskı uygulaması gerektiğini vurguladı. İsrail hükümetinin eylemlerini meşrulaştıracak hiçbir gerekçe olmadığını ifade eden Khan, "İngiltere, Filistin devletini derhal tanıması gerekiyor. Filistin adını taşıyan geçerli bir devlet olmazsa, iki devletli çözümden söz etmek mümkün olamaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, İngiltere, Politika, Filistin, İsrail, Londra, Dünya, Gazze, Son Dakika

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