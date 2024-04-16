Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama - Son Dakika
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Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama

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İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu, Türkiye'den gelen Beypazarı markasına ait maden suyunda yüksek miktarda bor bulunduğunu açıkladı. İsviçre hükümeti ise Beypazarı marka maden suyunun tüketilmemesi gerektiğini duyurdu ve ürünü yasakladı. Beypazarı Soda ise bu iddiaları reddederek ürünlerinin sağlık standartlarına uygun olduğunu belirtti.

16.04.2024 18:34  Güncelleme: 18:40
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İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu, Türkiye'den gelen Beypazarı markasına ait maden suyunda yüksek miktarda bor bulunduğunu açıkladı. İsviçre hükümeti ise Beypazarı marka maden suyunun tüketilmemesi gerektiğini duyurdu ve ürünü yasakladı.

BEYPAZARI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Beypazarı Soda'dan ilk açıklama geldi. Açıklamada maden suyunda yüksek miktarda bor bulunduğu ve sağlığa zararlı olduğu yalanlandı. Öte yandan farklı ülkeler ve kuruluşların kalite standartlarını belirlerken farklı veriler kullandığı ifade edilirken; firmanın Türkiye'deki yönetmeliğe ve ABD Çevre Koruma Ajansı'nın belirlediği parametrelere uyduğu vurgulandı.

Şirketten yapılan açıklama şu şekilde: "Bir kısım sosyal medya mecralarında İsviçre kaynaklı bir habere dayandırılarak markamız Beypazarı Doğal Maden Suyu hakkında haksız ve gerçek dışı dezenformasyon amaçlı yayınlar yapılarak ürün içeriğindeki bor miktarının yüksek olduğu ve sağlığa zararlı olduğu yönünde asılsız itham ve içerikler paylaşılmıştır.

"ÜRÜNLERİMİZ SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN DA DENETLENEREK DÜZENLİ ANALİZLERİ YAPILMAKTADIR"

Bu tür kötü niyetli ve haksız ithamlar ile ilgili tüketicilerimizi aydınlatmak ve doğru bilgileri aktarmak isteriz. Ülkemizin %100 yerli ve milli değeri olan 'BEYPAZARI' markası uluslararası arenada hızla büyümektedir. Firma olarak 30'u geçkin ülkeye ihracat yaparak Türkiye, Avrupa ve Dünya kalite ödülleri almış, ISO 22000; ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; FSSC 22000 ve ESMA kalite sertifikalarına sahip olan ve sektörde saygın bir yere sahip olan bir markayız. Şirketimiz ürünlerinin kalitesini sürekli olarak titizlikle izlemekte, yine ürünlerimiz Sağlık Bakanlığı tarafından da denetlenerek düzenli olarak analizleri yapılmaktadır.

Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama

"FARKLI ÜLKELER VE KURULUŞLAR, KALİTE STANDARDI BELİRLERKEN FARKLI VERİLERE DAYANIRLAR"

Farklı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar içme suyuyla ilgili kalite standartlarını belirlerken farklı bilimsel verilere ve politik yaklaşımlara dayanarak değişiklikler yapabilirler. Bu politika ve yaklaşımlar, hangi bilimsel çalışmanın temel alındığı, tüketim alışkanlıkları, vücut ağırlıkları ve diğer faktörlere göre değişiklik arz etmektedir. Başka uluslararası kuruluşlar da içme suyundaki bor miktarı için farklı rehber değerler belirlemişlerdir.

İçme suyundaki bor için sağlık temelli düzenleyici sınırlar Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 2,4 mg/L, Avustralya Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Konseyi tarafından 4 mg/L ve Avrupa Birliği tarafından 1 mg/L olarak belirlenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (U.S. EPA) ise içme suyundaki Bor minerali için bir düzenleyici sınırlama belirlememiş ancak ömür boyu sağlık danışma değerini 5 mg/L olarak belirlemiştir.

Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama

"FİRMAMIZ, TÜRKİYE'DEKİ YÖNETMELİĞİNE UYGUNLUĞUNU AÇIKÇA BEYAN EDER"

Firmamız, Türkiye'deki Doğal Mineralli Sular Yönetmeliği'ne ve uluslararası standartlara uygunluğunu açıkça beyan eder, Dünya Sağlık Örgütü ve Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı tarafından belirlenen parametrelerin tamamında uygun değerler içinde olduğumuzu vurgularız. Haberin İsviçre kaynaklı olmasına rağmen, bu haberin yerel basında "yüksek değer çıktı" şeklinde sunulmasının, bilgiyi yanlış algılamaya yönelik bir çaba olduğunu düşünüyoruz.

"YANLIŞ ALGI OLUŞTURMA ÇABALARI"

Önceki yıllarda İsviçre akredite analiz laboratuvarı EUROFİNS tarafından yapılan bor analiz sonucunu da paylaşarak, şeffaf ve doğru bilgi aktarımını sağlamaya önem verdiğimizi belirtmek isteriz. (analiz sonucu sapma değeri ile birlikte 0,80 mg/lt ye denk gelmektedir) Tüm bu olumsuz haberlere ve yanlış algı oluşturma çabalarına rağmen yanımızda olan, güvenini koruyan, desteğini esirgemeyen değerli ve bilinçli tüketicilerimiz ile doğru haberi paylaşabilmek adına bizlerle iletişime geçen kıymetli basın mensuplarına teşekkürü bir borç biliriz.

Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre\'de yasaklanan Beypazarı\'ndan ilk açıklama

Hükümet, Türkiye, İsviçre, Maden, Bor, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Yakup Becerikli: türkiye deki yönetmeliğe uydurmak kolay, Avrupa da yasak ise, bir sorun var demektir 49 27 Yanıtla Mert kursun : türk ürünlerinin satılmasını istemiyor bunun neyini anlamadınız sen içme isviçre sodası bul onu iç 14 9
  • Ramazan Gündoğan: Bor zararlı bir minarel değildir. Sodaya sonradan eklenmemiş. Türkiye bor zengini bir ülke. Beypazarı’na operasyon çekiliyor. Yazıklar olsun! 44 14 Yanıtla
  • astronot marslı: 4 koli daha aldim bugun son derece guzel bir marka bu haberi simdi okudum 4 koli daha alacagim 30 9 Yanıtla
  • Beykozlu: Versinler hepsini geriye kuaförlerlerimiz saç yıkasınlar . 29 4 Yanıtla
  • Ahmet Bavli: Turkiye yonetmeligine uygun olup sonradan bes kurus etmeyen firmalar gorduk turkiye rant bir ulke kimin isine kimin cebine fazla girerse ona gore kilif uydururlar ben bidaha asla beypazari almam 10 20 Yanıtla ahmet bayrak: İsviçre'nin scilaci markasını tavsiye ederim size. Düşük borlu. 0 0
  • Plare Rugre: Zehir içiyomuşuz yıllardır 8 11 Yanıtla
  • Mustafa: 6 tanesi 5 Euro diger yapanci markalar 1 veya 2 Euro. Kazik fiyatina satilan tüm ürünleri yasaklansin. 4 5 Yanıtla
  • Bu Kim: asil sizin verdikleriniz zararli ünlü firmalardaki gidalar zararinida soyleseniz ilaclariniz dahil 5 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama - Son Dakika
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