Şahin'den 'Andino Etkisi' uyarısı: "Venezuela, Latin Amerika'nın Irak'ı olmamalı"

05.01.2026 22:40
TBMM Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Venezuela'da süregelen belirsizliklerin bölgesel bir krize dönüşme riskine dikkat çekti. Şahin, "Venezuela, Latin Amerika'nın Irak'ı olmamalı" ifadelerini kullandı.

TBMM Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (PARLATINO) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Venezuela'da süregelen belirsizliklerin bölgesel bir krize dönüşme riskine karşı kritik uyarılarda bulundu. Şahin, Venezuela'daki krizin derinleşmesinin tüm alt kıtayı sarsacak bir "Andino Etkisi" yaratabileceğini savundu.

"IRAK SENDROMU LATİN AMERİKA'YA SIÇRAMAMALI"

Ortadoğu'da yaşanan bugünkü travmaların temelinde "Irak Sendromu"nun yattığını belirten Ali Şahin, Venezuela'nın Güney ve Latin Amerika'nın Irak'ı haline gelmemesi gerektiğini vurguladı. Şahin, "Bugün Ortadoğu'da tanık olduğumuz tüm kaosun kökeninde Irak'ta yaşanan müdahale ve sonrasındaki devlet çöküşü yatmaktadır. Aynı senaryonun Latin Amerika'da tekrarlanması, küresel istikrar için telafisi imkansız sonuçlar doğurur," ifadelerini kullandı.

DOMİNO DEĞİL 'ANDİNO ETKİSİ'

Venezuela'daki siyasi, ekonomik ve sosyal buhranın sadece bu ülkeyle sınırlı kalmayacağına dikkat çeken Şahin, literatüre kendi deyimiyle "Andino Etkisi" kavramını kazandırdı. Şahin, bu riskin coğrafi derinliğini şu sözlerle açıkladı:

"And Dağları, kıtanın kuzeyinde Venezuela'dan başlayarak Kolombiya, Ekvador, Peru, Bolivya, Arjantin ve Şili'ye kadar 7 ülkeyi aşarak 7 bin kilometre boyunca uzanır. Venezuela'da kontrolden çıkacak bir kriz, bu 'And Hattı' boyunca tüm Güney Amerika'yı uzun sürecek bir istikrarsızlığa sürükleyebilir."

AB VE BÖLGE ÜLKELERİNE ÇAĞRI

Belirsizliğin bir an önce ortadan kalkması ve istikrarın sağlanması gerektiğini belirten Şahin, uluslararası toplumu ve Avrupa Birliği'ni (AB) sorumluluk almaya çağırdı. Şahin'e göre, krizin bir "Irak Sendromuna" evrilmesini engellemek için bölge ülkeleri ve AB'nin proaktif bir tutum sergilemesi hayati önem taşıyor.

KRİTİK EŞİK: İSTİKRAR

Şahin, açıklamasını şu uyarıyla noktaladı: "Venezuela'daki belirsizlik derinleşmeden ve kontrolden çıkmadan, istikrarın tesisi için ortak bir akıl işletilmelidir. Güney Amerika'yı istikrarsızlaştıracak yeni bir kriz merkezine izin verilmemelidir."

Güney Amerika, Karayipler, Politika, Dünya, Son Dakika

