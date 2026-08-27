Şampiyonlar Ligi Kura Tarihleri Belli Oldu

Türkiye'nin 19 yıl aradan sonra iki takımla - Galatasaray ve Fenerbahçe - katılacağı Şampiyonlar Ligi için kura çekimi 27 Ağustos çarşamba günü yapılacak. Konferans ve Avrupa liglerinin kura çekimi ise 28 Ağustos'ta olacak. Avrupa futbolunun bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde, iki numaralı turnuvası Avrupa Ligi'nde ve üç numaralı turnuvası Konferans Ligi'nde format 2024-2025 sezonunda değişmişti. Soru ve cevaplarla turnuvanın yeni formatını inceledik: Kaç takım yarışıyor?

1955 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak başlayan turnuva 1992/93 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi olarak adlandırıldı. O sezondan bu yana da aralıklarla turnuvanın formatında değişikliğe gidildi.Geçen sezon yapılan değişiklikle birlikte turnuvaya katılan takım sayısı 32'den 36'ya çıkarıldı.Bu Avrupa Ligi ve Konferans Ligi için de aynı. Grup aşamasında ne değişiyor?Önceki Şampiyonlar Ligi formatında dörderli sekiz gruba bölünmüş şekilde 32 takım yarışıyordu.Bu grup aşamaları geçen sezondan itibaren Şampiyonlar Ligi lig aşaması olarak anılmaya başlandı. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin "grup" aşamaları da artık "lig".Üç turnuvada da bu 36 kulübün tamamı tek bir ligde yarışıyor.Lig aşamasında kaç maç oynanıyor?

Eskiden takımlar grup formatında üçü evinde, üçü de deplasmanda olmak üzere 6 maç oynuyordu.Yeni format uyarınca takımlar hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi'nin yeni lig aşamasında sekiz maç oynuyor.Takımlar sekiz farklı takımla karşılaşıyor. Bu maçların yarısını evinde, yarısını da deplasmanda oynuyorlar.Konferans Ligi lig aşamasında ise kulüpler altışar maç oynuyor. Bunların üçü iç saha, üçü de deplasman maçları olarak oynanıyor.

Rakipler nasıl belirleniyor?Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi lig aşamalarında sekiz farklı rakibi belirlemek için takımlar başlangıçta dört torbada sıralanıyor.Daha sonra her takım, bu torbaların her birinden iki rakiple oynayacak şekilde kura çekiyor.Her torbadan bir takıma karşı bir maçı evinde, bir maçı da deplasmanda oynuyor. Futbol kamuoyunun bir kısmı futbolcuların oynadığı maç sayılarının artışını, futbolcu sağlığını kötü etkileyeceği gerekçesiyle eleştiriyor. UEFA ise bu formatın kulüplerin kendine yakın güçlerde takımlar da dahil olmak üzere, farklı seviyelerde takımlarla maç yapma fırsatı vereceğini savunuyor.Eski sistemde kulüpler, Avrupa klasmanında en başarılıdan, en başarısıza doğru dört torbada rakipleriyle eşleşiyordu. Ancak kendi torbalarından hiçbir takımla grup aşamasında oynamıyordu.Örneğin, İspanya liginin en başarılı takımlarından Real Madrid ile Fransa'nın en başarılı takımlarından Paris Saint-German, birinci torbada yer almalarından dolayı grup aşamalarında birbirleriyle oynayamıyordu.Ancak yeni sistem bu iki güçlü takımın ilk aşamadan itibaren karşılaşmalarına olanak tanıyor.Konferans Ligi'nde ise takımlar altı farklı torbada sıralanıyor. Bu torbalar 1. torba ve 2. torba, 3. torba ve 4. torba, 5. torba ve 6. torba olarak diziliyor.Her takım bu sıralı torbalardan birisiyle içeride, diğeriyle de deplasmanda oynuyor.İlave dört takım nasıl belirleniyor?Şampiyonlar Ligi'ne lig formatıyla birlikte dört takım daha ekleniyor.Kulüpler bir önceki sezonun yerel liglerini tamamladığı ve o ligin bağlı olduğu birliğin kulüp katsayısı sıralamasına bağlı olmaya devam ediyor.İlave dört takım ise şöyle belirlenecek: Lig formatının devamı nasıl?Üç turnuvada da takımların oynayacağı sekizer maçın ardından sıralamadaki yerler belli olacak.İlk sekiz sıradaki takım, son 16 turunu garantileyecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan takımlar da son 16 turu için iki maçlı bir play-off oynayacak.Turnuvayı 25'inci veya daha alt sırada bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'ne katılamadan elenecek.Ligi 9 ile 16'ncı sırada bitiren takımlar eleme aşaması play-off kurasında seri başı olacak. Bu takımlar 17 ile 24'üncü sırada yer alan bir takımla karşılaşacak.Play-off turunda zafer elde eden takımlar, direkt son 16 turuna giden takımlarla eşleşecek.Son 16 turundan itibaren maçlar mevcut sistemdeki gibi oynanacak. Final ise UEFA tarafından seçilen tarafsız bir sahada oynanacak.

Maçlar ne zaman?Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları Eylül ve Ocak ayları arasında oynanacak.Konferans Ligi maçları ise Eylül-Aralık ayları arasına yayılacak.Standart haftalarda Şampiyonlar Ligi maçları Salı ve Çarşamba günleri oynanırken, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi maçları Perşembe günleri oynanacak.Şampiyonlar Ligi özel haftasında Şampiyonlar Ligi maçları Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri oynanacak.Avrupa Ligi maçları özel haftasında Çarşamba ve Perşembe günlerinde, Avrupa Konferans Ligi maçları özel haftasında Perşembe günü yapılacak.Turnuvaların lig aşamalarının her birinin son maç gününde tüm maçlar aynı anda oynanacak.