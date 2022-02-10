Sanata katkı yapmak isterken, 1.3 milyon dolarlık masraf çıkardı: Güvenlik görevlisi milyon dolarlık resme göz çizdi

Bir dönem ekranlara damga vuran ünlü isim bambaşka biri oldu! Adını dahi değiştirdi

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde bulunan Yeltsin Merkezi'nden dün yapılan açıklamada, ressam Anna Leporskaya'nın 7 Aralık 2021'de sergilenen 'Üç Figür' (1932-1934) adlı tablosundaki 3 yüzden ikisine tükenmez kalemle göz çizildiğini belirterek soruşturma sonucunda olayın failinin tespit edildiği belirtildi.

İŞİNE SON VERİLDİ

Açıklamada, figürlere göz çizen kişinin "Yeltsin Center'ın güvenlik faaliyetlerini yürüten özel bir güvenlik kuruluşunun çalışanı" olduğu ifade edildi. Olaydan sonra güvenlik çalışanının işine son verildiği vurgulandı.

ACİL OLARAK RESTORE İŞLEMİNE ALINDI

Hasarın tespitinin ardından Moskova'ya gönderilen tablo, sanat restoratörü tarafından incelenirken, resmin restore edileceği, hasarın sanat eserine zarar vermeden ortadan kaldırılabileceği bildirildi. Polis tarafından soruşturma açılan güvenlik görevlisine 395 sterlin (yaklaşık 7 bin 250 TL) para cezası ve bir yıl hapis cezasıyla birlikte vandalizm soruşturması başlatıldı.

TEMİZLİK MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI

Tablodaki hasarın ve restorasyon maliyetinin 2 bin 470 sterlin (yaklaşık 45 bin 300 TL) olduğu belirtilirken, güvenlik görevlisinin çalıştığı şirketin restorasyon için ödemeyi gerçekleştirdiği aktarıldı. Ressam Anna Leporskaya'nın 'Üç Figür' (1932–1934) adlı tablosunun değeri tam olarak bilinmezken, resim daha önce bir sigorta şirketi tarafından 740 bin sterlin (yaklaşık 13 milyon 500 bin TL) bedelle sigortalanmıştı.

İşte o tablo: