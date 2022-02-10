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Sanata katkı yapmak isterken, 1.3 milyon dolarlık masraf çıkardı: Güvenlik görevlisi milyon dolarlık resme göz çizdi - Son Dakika

Sanata katkı yapmak isterken, 1.3 milyon dolarlık masraf çıkardı: Güvenlik görevlisi milyon dolarlık resme göz çizdi

10.02.2022 11:45

Rusya'da bulunan Yeltsin Kültür Sanat Merkezi'nde çalışan bir güvenlik görevlisi 1.3 milyon dolar değerindeki tabloya göz çizince, astarı yüzünden pahalıya geldi. Güvenlik görevlisinin yaptığı şeyin anlaşılmasının ardından acil olarak bakıma alınan tablodaki temizlik işlemlerinin ciddi bir maliyete neden olacağı kaydedildi.

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde bulunan Yeltsin Merkezi'nden dün yapılan açıklamada, ressam Anna Leporskaya'nın 7 Aralık 2021'de sergilenen 'Üç Figür' (1932-1934) adlı tablosundaki 3 yüzden ikisine tükenmez kalemle göz çizildiğini belirterek soruşturma sonucunda olayın failinin tespit edildiği belirtildi.

İŞİNE SON VERİLDİ

Açıklamada, figürlere göz çizen kişinin "Yeltsin Center'ın güvenlik faaliyetlerini yürüten özel bir güvenlik kuruluşunun çalışanı" olduğu ifade edildi. Olaydan sonra güvenlik çalışanının işine son verildiği vurgulandı.

ACİL OLARAK RESTORE İŞLEMİNE ALINDI

Hasarın tespitinin ardından Moskova'ya gönderilen tablo, sanat restoratörü tarafından incelenirken, resmin restore edileceği, hasarın sanat eserine zarar vermeden ortadan kaldırılabileceği bildirildi. Polis tarafından soruşturma açılan güvenlik görevlisine 395 sterlin (yaklaşık 7 bin 250 TL) para cezası ve bir yıl hapis cezasıyla birlikte vandalizm soruşturması başlatıldı.

TEMİZLİK MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI

Tablodaki hasarın ve restorasyon maliyetinin 2 bin 470 sterlin (yaklaşık 45 bin 300 TL) olduğu belirtilirken, güvenlik görevlisinin çalıştığı şirketin restorasyon için ödemeyi gerçekleştirdiği aktarıldı. Ressam Anna Leporskaya'nın 'Üç Figür' (1932–1934) adlı tablosunun değeri tam olarak bilinmezken, resim daha önce bir sigorta şirketi tarafından 740 bin sterlin (yaklaşık 13 milyon 500 bin TL) bedelle sigortalanmıştı.

İşte o tablo:

Sanata katkıda bulunmak isteyen güvenlik görevlisi ortalığı karıştırdı! 1,3 milyon dolarlık tabloya göz çizdi
YORUMLAR (1)
  • Caner kayalı: Eğer şu gördüğüm şeye sanat deniyor ise artık sanatında cılkı çıktı derim.Böyle resimleri ilk okul çocuklarının resim defterlerinde yüzlerce milyonlarca bulabilirsiniz.Bu sanat eseri olma sınırları nedir acaba.Nereye kadar sanat eseri nereden sonrası değil.Şunu bilen bilmeyen bin kişi ye sorun.Bir çocuğun karalaması der.Koca koca insanlar eğer oturup bunun sanat eseri olduğunu söylüyorsa bundan bir çıkarları olduğu için söylüyorlardır.O güvenlik görevlisinin ellerinden öpmek gerek.Eline sağlık. Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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Sterlin, Ressam, Rusya, 112, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Sanata katkı yapmak isterken, 1.3 milyon dolarlık masraf çıkardı: Güvenlik görevlisi milyon dolarlık resme göz çizdi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Sanata katkı yapmak isterken, 1.3 milyon dolarlık masraf çıkardı: Güvenlik görevlisi milyon dolarlık resme göz çizdi - Son Dakika
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