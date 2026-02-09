Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz

Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz
09.02.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in genç sevgilisi Belarus doğumlu Karyna Shuliak'a bırakmak istediği mirasın detayları ortaya çıktı. Epstein'ın Shuliak'a 100 milyon dolar nakit para, Little St. James Adası, New Mexico'daki büyük bir çiftlik, New York'taki malikanesi, Paris'teki lüks dairesi ve 33 karatlık elmas yüzüğü bırakmayı planlıyordu.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan kapsamlı Jeffrey Epstein belgeleri, yıllardır süren tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Resmî dosyalarda, Epstein'ın Belarus doğumlu Karyna Shuliak ile uzun yıllara yayılan ve dikkat çekici bir ilişki yürüttüğü ayrıntılarıyla yer aldı. Belgelerde Shuliak'ın, Epstein'ın çevresinde Ghislaine Maxwell'den sonra en etkili isimlerden biri olduğu vurgulandı.

EĞİTİM VE KARİYERİNİ YÖNLENDİRDİ

Belgelere göre Karyna Shuliak, 20 yaşındayken ABD'ye geldi. Epstein, Shuliak'a maddi ve manevi destek sağlayarak Ivy League üniversitelerinden birinde eğitim almasına katkı sundu. Dosyalarda, Epstein'ın Shuliak'ın eğitim sürecini yakından takip ettiği, onu akademik ve sosyal çevrelere dahil ettiği ve diş hekimliği alanındaki kariyerini yönlendirdiği iddiaları yer aldı.

Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz

"EVLİLİK DÜŞÜNCESİYLE" YÜZÜK VERDİ

Belgelerde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Epstein'ın Shuliak'a hediye ettiği 33 karatlık pırlanta yüzük oldu. Dosyalara yansıyan bilgilere göre Epstein, bu hediyeyi "evlilik düşüncesiyle" verdiğini kendi el yazısıyla not aldı.

TUTUKLULUK SÜRECİNDE İLETİŞİMİ KESMEDİ

Tanık beyanlarına göre Epstein, 2019 yılında New York'ta tutuklanmasının ardından çevresindeki birçok kişiyle bağını kopardı. Ancak Karyna Shuliak'ın, Epstein'in cezaevinde yaşamını yitirdiği güne kadar iletişimini sürdüren son isimlerden biri olduğu iddiası belgelerde özellikle vurgulandı.

Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz

İŞTE GENÇ SEVGİLİYE BIRAKMAK İSTEDİĞİ MİRAS

RT'nin haberine göre dosyalarda, Epstein'ın Shuliak'a 100 milyon dolar nakit para, Little St. James Adası, New Mexico'daki büyük bir çiftlik, New York'taki malikanesi, Paris'teki lüks dairesi ve 33 karatlık elmas yüzüğü bırakmayı planladığına dair bilgiler yer aldı. Ancak Epstein'ın ölümünün ardından bu mal varlığının büyük bölümünün, mağdurlar için oluşturulan tazminat fonuna aktarıldığı kaydedildi.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Jeffrey Epstein, New Mexico, New York, Belarus, Adliye, Paris, Miras, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz - Son Dakika

Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti
Amatör balıkçıların oltasını yavru köpek balığı takıldı Amatör balıkçıların oltasını yavru köpek balığı takıldı
3 gündür aranıyordu Cansız bedeni denizde bulundu 3 gündür aranıyordu! Cansız bedeni denizde bulundu
Özcan Deniz’in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
İran’dan tüm dünyayı tedirgin edecek ’atom bombası’ çıkışı İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı
Evli çift evlerinde ölü bulundu Evli çift evlerinde ölü bulundu
Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmenin yere yığıldığı anlar kameralarda Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmenin yere yığıldığı anlar kameralarda
Alperen Şengün, üst üste ikinci kez NBA All-Star kadrosunda Alperen Şengün, üst üste ikinci kez NBA All-Star kadrosunda
Keçiören Belediye Başkanı CHP’den istifa etti, Mansur Yavaş’tan ilk açıklama geldi Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti, Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi

15:43
Geri adım atmadı İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu’nun ilk sözleri
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri
15:27
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
15:11
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
15:02
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
14:54
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Hep bir ağızdan o sloganı attılar
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar
14:41
CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
14:22
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
14:03
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
11:29
Bitişik 2 bina bir anda yıkıldı, 13 kişi feci şekilde can verdi
Bitişik 2 bina bir anda yıkıldı, 13 kişi feci şekilde can verdi
10:45
Masada ifşa olan ünlü isim gündem değiştirmek için cüzdana sarıldı
Masada ifşa olan ünlü isim gündem değiştirmek için cüzdana sarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 16:06:54. #7.11#
SON DAKİKA: Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.