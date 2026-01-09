Şara'dan günler sonra en net fotoğraf - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Şara'dan günler sonra en net fotoğraf

Şara\'dan günler sonra en net fotoğraf
09.01.2026 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Saray'da çatışma çıktığı ve yaralandığı iddiasından günler sonra net bir fotoğraf verdi. Şara, Suriye ordusunun Halep operasyonu sürerken Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Şam'da bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hakkında son günlerde sosyal medyada " Saray'da çatışma çıktı, yaralandı" iddiaları gündeme gelmişti. Şam yönetimi ise bu söylentileri yalanlayarak Cumhurbaşkanının hedef alındığına dair herhangi bir güvenlik olayı yaşanmadığını açıkladı.

GÜNLER SONRA EN NET FOTOĞRAF

Tartışmalar sürerken Şara, Avrupa Birliği'nin iki üst düzey ismiyle Şam'da verdiği fotoğrafla kamuoyuna "görevde ve sahada" mesajı verdi.

Şara'dan günler sonra en net fotoğraf

VON DER LEYEN ŞAM'A GELDİ

Suriye devlet medyasına dayandırılan haberlere göre Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Şam'a giderek Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Bu ziyaret, AB cephesinden Suriye'ye yönelik en üst düzey temaslardan biri olarak değerlendirildi. Görüşmeye Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa da katıldı.

Şara'dan günler sonra en net fotoğraf

OPERASYON SÜRERKEN KRİTİK ZİRVE

Şam'daki temaslar, Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonların devam ettiği bir döneme denk geldi.

Uluslararası İlişkiler, Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi, Politika, Suriye, Dünya, Saray, Şara, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şara'dan günler sonra en net fotoğraf - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Ne koması oğlum adam dün operasyon yönetiyordu 1 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    hayrdir insallah noye gelmisler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
’’Mezar taşınıza ne yazılacak’’ sorusuna Totti’den bomba yanıt ''Mezar taşınıza ne yazılacak?'' sorusuna Totti'den bomba yanıt
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Tarihi kongre binası kapatıldı Deprem olursa 6 saniyede göçebilir Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı Dehşet anları kameralarda Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı! Dehşet anları kameralarda
Mert Günok resmen Fenerbahçe’de Mert Günok resmen Fenerbahçe'de

14:40
Fenerbahçe’den Sörloth için yeni hamle
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle
14:33
Veyis Ateş’ten “Beni uyuşturucuya o alıştırdı“ diyen Mehmet Akif Ersoy’a cevap
Veyis Ateş'ten "Beni uyuşturucuya o alıştırdı" diyen Mehmet Akif Ersoy'a cevap
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:27
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz’e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 15:07:37. #7.11#
SON DAKİKA: Şara'dan günler sonra en net fotoğraf - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.