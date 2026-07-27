Şara: Türkiye ve Suudi Arabistan yaptırımların kaldırılması için ara buluculuk yaptı - Son Dakika
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Şara: Türkiye ve Suudi Arabistan yaptırımların kaldırılması için ara buluculuk yaptı

Şara: Türkiye ve Suudi Arabistan yaptırımların kaldırılması için ara buluculuk yaptı
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin geçen yıl Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için ara buluculuk girişiminde bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da devreye girdiğini açıkladı.

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan ile Türkiye'nin geçen yıl Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda ara buluculuk girişiminde bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda devreye girdiğini bildirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar basınına yaptığı açıklamada, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne değindi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde önemli rol oynadığını belirten Şara, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin de bu konuda ara buluculuk yaptığını söyledi. Şara, Suudi Arabistan'ın geçen yıl Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda ara buluculuk girişiminde bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda devreye girdiğini ifade etti.

Rusya ile ilişkilerle ilgili de konuşan Şara, temasların Esad rejiminin devrilmesinden aylar önce başladığını kaydetti. Şara, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni dönemde karşılıklı çıkarlara dayalı şekilde yeniden şekillendiğini vurgulayarak, Rusya ile yeni bir sayfa açıldığını aktardı. Rusya'nın ilişkisinin yalnızca eski rejimle değil, Suriye devletiyle olduğunu dile getiren Şara, "İki ülke arasında Sovyetler Birliği dönemine uzanan tarihi bağlar bulunuyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Şara: Türkiye ve Suudi Arabistan yaptırımların kaldırılması için ara buluculuk yaptı - Son Dakika

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