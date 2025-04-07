Şara istedi, Rusya Esad\'ı iade etmeyi reddetti! İşte gerekçesi

Suriye'de Esad'ın devirmesiyle beraber yeni hükümet kuruldu. 8 Aralık Pazar günü Suriye'den Rusya'ya kaçan devrik lider Esad ailesiyle birlikte Moskova'da yaşıyor. Yeni hükümetin lideri Ahmed el- Şara Rus yetkililere; Esad'ın kendilerine iade edilmesini ve Suriye'de yargılanması gerektiğini bildirdi.

"MOSKOVA'NIN KURALLARINA UYUYOR"

Rusya'nın Bağdat Büyükelçisi Alperus Kotrashev, İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Beşar Esad'ın Moskova'da kalması için gereken şartlardan biri, onun her türlü medya ve siyasi faaliyetten tamamen uzak durmasıdır. Şu ana kadar kendisi tarafından herhangi bir ihlal gözlemlenmedi" diyerek Esad ve ailesinin Moskova'nın koyduğu kurallara uyduğunu belirtti.

ŞARA'NIN TALEBİNE RUSYA'DAN KESİN RET

Ahmed el-Şara'nın Rusya'ya yaptığı "Esad'ı yargılamak için iade edin" talebine Rus yetkililerden kesin bir dille ret verirken, Esad ve ailesinin Putin'in koruması altında olduğu belirtildi.