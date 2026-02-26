Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif - Son Dakika
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif

Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
26.02.2026 06:56
ABD ile İran arasındaki nükleer gerilim sürerken, İran'ın uranyum zenginleştirme oranını yüzde 60'tan yüzde 3,6'ya düşürmeyi teklif etmeye hazırlandığı iddia edildi. Teklifin Cenevre'de yapılacak görüşmeler öncesinde diplomatik süreci yeniden hareketlendirmesi bekleniyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde yarın devam edecek nükleer müzakereler öncesinde İran'ın uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 60'tan yüzde 3,6'ya düşürmeyi teklif etmeye hazır olduğu iddia edildi. Bu teklif, Washington ile Tahran arasındaki gerilimi biraz olsun yumuşatabilecek olası bir diplomatik adım olarak değerlendiriliyor.

ZENGİNLEŞTİRME ORANI DÜŞÜRÜLECEK

İsrail devlet televizyonu KAN'a bilgi veren bir Arap diplomata göre İran, nükleer programını belli sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında zenginleştirme oranının düşürülmesini teklif etmeyi planlıyor. İran'ın teklifinde ayrıca uranyum zenginleştirme faaliyetini 7 yıl süreyle askıya alma önerisinin de yer aldığı belirtiliyor.

2015'E GERİ Mİ DÖNÜLECEK?

Diplomatik kaynaklara göre İran'ın önerisi, 2015'teki nükleer anlaşma seviyelerine yakın bir zenginleştirme oranına dönüşü işaret ediyor. Buna karşın Washington yönetimi, teklifin kapsamını daha geniş tutarak zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasını da istiyor ancak İran bu talebe şimdilik sıcak bakmıyor.

CENEVRE'DE BARIŞ ARAYIŞI

ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmeler, Haziran 2025'te yaşanan doğrudan çatışmalar ve bölgedeki gerilim sonrası ara vermiş, Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı. Taraflar, 26 Şubat'ta Cenevre'de bir araya gelerek müzakerelerin devam etmesi konusunda uzlaşmıştı.

İran'ın teklifi, gerilimi düşürme çabalarının somut bir göstergesi olarak okunurken, taraflar arasındaki derin güven bunalımı ve nükleer programla ilgili temel görüş ayrılıkları görüşmelerin seyrini belirleyecek kritik bir etken olarak öne çıkıyor.

Son Dakika Dünya Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif - Son Dakika

