Bir süredir Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerilim, savaş çanlarının çalmasına neden olmuştu. İki taraf da art arda açıklamalar yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu krizde ara bulucu bir rol oynamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Ukrayna'da görüşen Erdoğan, Rus lider Putin'i de Türkiye'ye davet etmişti.
Dünyanın gözünün çevrildiği bölgede bugün yeni bir gelişme yaşandı. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş krizi, Rusya'nın ülke sınırındaki askeri tatbikata başlamasıyla giderek alevlendi. Belarus'la gerçekleştirdiği ortak tatbikat için haftalardır hazırlık yapan Rusya'dan savaş iddialarını güçlendiren nitelikte bir açıklama geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı açıklamada "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Rus diplomatik misyonundaki görevlerini bırakabilecek durumda olan personellerine ülkeyi bir süreliğine terk etmelerini tavsiye ediyor." dedi.
Batı'nın Moskova'ya yönelik tehditlerinin Ukrayna üzerindeki gerilimi azaltmak için hiçbir şey yapmayacağını söyleyen Lavrov, "İdeolojik yaklaşımlar, ültimatomlar, tehditler... bu hiçbir yere giden yol" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Dünya › Savaş ihtimali mi? Lavrov'dan Ukrayna'daki diplomatlarına çağrı: Ülkeyi terk edin! - Son Dakika Dünya