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Savaş ihtimali mi? Lavrov'dan Ukrayna'daki diplomatlarına çağrı: Ülkeyi terk edin! - Son Dakika

Savaş ihtimali mi? Lavrov'dan Ukrayna'daki diplomatlarına çağrı: Ülkeyi terk edin!

10.02.2022 13:59

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Rus diplomatik misyonundaki görevlerini bırakabilecek durumda olan personellerine ülkeyi bir süreliğine terk etmelerini tavsiye ediyor" dedi.

Bir süredir Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerilim, savaş çanlarının çalmasına neden olmuştu. İki taraf da art arda açıklamalar yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu krizde ara bulucu bir rol oynamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Ukrayna'da görüşen Erdoğan, Rus lider Putin'i de Türkiye'ye davet etmişti.

"ÜLKEYİ TERK EDİN" ÇAĞRISI YAPTILAR

Dünyanın gözünün çevrildiği bölgede bugün yeni bir gelişme yaşandı. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş krizi, Rusya'nın ülke sınırındaki askeri tatbikata başlamasıyla giderek alevlendi. Belarus'la gerçekleştirdiği ortak tatbikat için haftalardır hazırlık yapan Rusya'dan savaş iddialarını güçlendiren nitelikte bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı açıklamada "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Rus diplomatik misyonundaki görevlerini bırakabilecek durumda olan personellerine ülkeyi bir süreliğine terk etmelerini tavsiye ediyor." dedi.

"BATI'NIN TEHDİTLERİ GERİLİMİ AZALTMAZ"

Batı'nın Moskova'ya yönelik tehditlerinin Ukrayna üzerindeki gerilimi azaltmak için hiçbir şey yapmayacağını söyleyen Lavrov, "İdeolojik yaklaşımlar, ültimatomlar, tehditler... bu hiçbir yere giden yol" ifadelerini kullandı.

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Ukrayna, Savaş, Rusya, Rus, Politika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Savaş ihtimali mi? Lavrov'dan Ukrayna'daki diplomatlarına çağrı: Ülkeyi terk edin! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Savaş ihtimali mi? Lavrov'dan Ukrayna'daki diplomatlarına çağrı: Ülkeyi terk edin! - Son Dakika
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