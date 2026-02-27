Cepheden gelen ilk görüntü savaşın önüne geçti! Bakın ne arıyorlar - Son Dakika
Cepheden gelen ilk görüntü savaşın önüne geçti! Bakın ne arıyorlar

Cepheden gelen ilk görüntü savaşın önüne geçti! Bakın ne arıyorlar
27.02.2026 09:12
Cepheden gelen ilk görüntü savaşın önüne geçti! Bakın ne arıyorlar
Pakistan-Afganistan savaşı resmen başlarken, geceden beri devam eden çatışmalarda onlarca kişi hayatını kaybetti. Taliban sınır bölgesinde 15 askeri bölgeyi ele geçirdiğini duyururken, hava savunma birimlerinin Pakistan savaş uçağını tespit etmeye çalıştıkları görüntüler büyük ses getirdi.

Pakistan ile Afganistan arasında gece saatlerinde başlayan çatışmalar resmen savaşa dönüştü. Gece boyunca devam eden karşılıklı saldırılarda onlarca kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bildiriliyor. Pakistan yönetimi, operasyonların "açık savaş" kapsamında sürdüğünü ilan ederken taraflar ağır straflar ve misillemeler uyguluyor.

Gelen son bilgilere göre Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, gece boyunca yürütülen operasyonlarda Afgan tarafında 133 kişinin öldüğünü ve 200'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Pakistan ordusunun Kabil, Paktia ve Kandahar gibi noktalarda hedeflere hava saldırıları düzenlediğini bildirdiğini söyledi. Afgan tarafı ise Pakistan'a karşılık verildiğini ve operasyonlara devam edildiğini savundu.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Afganistan tarafı da misilleme saldırılarında 55 Pakistan askerinin öldürüldüğünü ve Pakistan'a ait kontrol noktalarının ele geçirildiğini öne sürdü. Bu tür karşılıklı açıklamalar henüz bağımsız kaynaklar tarafından net şekilde doğrulanmış değil.

CEPHEDEN GELEN GÖRÜNTÜ SES GETİRDİ

Çatışmaların ilk anlarından itibaren Taliban sınır bölgesinde 15 askeri bölgeyi ele geçirdiklerini duyurdu. Taliban güçlerinin hava savunma birimlerinin Pakistan'a ait savaş uçaklarını tespit etmeye çalıştığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ancak bu görüntülerin bağlamı ve gerçekliği hakkında net bir teyit bulunmuyor.

Bu sıcak çatışmalar, uzun süredir bölgedeki gerilimin tırmanması ve son dönemdeki hava operasyonlarının ardından geldi. Pakistan Hava Kuvvetleri'nin Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar ve Paktika vilayetlerine yönelik hava saldırılarında en az 18 sivilin hayatını kaybettiği ve Pakistan'ın 80 militanı etkisiz hâle getirdiği bildirilmişti.

09:33
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 17 kişiyi kaybetti
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 17 kişiyi kaybetti
09:26
Gerilim pompayı vurdu Akaryakıta bir zam daha geliyor
Gerilim pompayı vurdu! Akaryakıta bir zam daha geliyor
09:16
Fode Koita’dan canlı yayında ’’Kabe’de Hacılar’’ performansı
Fode Koita'dan canlı yayında ''Kabe'de Hacılar'' performansı
09:09
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran’dan peş peşe açıklamalar geldi
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi
08:37
Sergen Yalçın yine gecelerde Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi pişman etti
Sergen Yalçın yine gecelerde! Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi pişman etti
08:31
Kulüp tarihine geçecek Kerem Aktürkoğlu’nu Avrupa’da tutabilene aşk olsun
Kulüp tarihine geçecek! Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa'da tutabilene aşk olsun
08:22
Soğuk hava yurdu terk etmiyor 21 ilimize “sarı“ alarm verildi, ikisi birden vuracak
Soğuk hava yurdu terk etmiyor! 21 ilimize "sarı" alarm verildi, ikisi birden vuracak
07:59
Yeni trafik cezaları yürürlükte İşte kalem kalem tutarlar
Yeni trafik cezaları yürürlükte! İşte kalem kalem tutarlar
07:50
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik
02:55
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı Bilanço korkunç boyutta
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta
