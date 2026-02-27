Cepheden gelen ilk görüntü savaşın önüne geçti! Bakın ne arıyorlar

Pakistan ile Afganistan arasında gece saatlerinde başlayan çatışmalar resmen savaşa dönüştü. Gece boyunca devam eden karşılıklı saldırılarda onlarca kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bildiriliyor. Pakistan yönetimi, operasyonların "açık savaş" kapsamında sürdüğünü ilan ederken taraflar ağır straflar ve misillemeler uyguluyor.

Gelen son bilgilere göre Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, gece boyunca yürütülen operasyonlarda Afgan tarafında 133 kişinin öldüğünü ve 200'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Pakistan ordusunun Kabil, Paktia ve Kandahar gibi noktalarda hedeflere hava saldırıları düzenlediğini bildirdiğini söyledi. Afgan tarafı ise Pakistan'a karşılık verildiğini ve operasyonlara devam edildiğini savundu.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Afganistan tarafı da misilleme saldırılarında 55 Pakistan askerinin öldürüldüğünü ve Pakistan'a ait kontrol noktalarının ele geçirildiğini öne sürdü. Bu tür karşılıklı açıklamalar henüz bağımsız kaynaklar tarafından net şekilde doğrulanmış değil.

CEPHEDEN GELEN GÖRÜNTÜ SES GETİRDİ

Çatışmaların ilk anlarından itibaren Taliban sınır bölgesinde 15 askeri bölgeyi ele geçirdiklerini duyurdu. Taliban güçlerinin hava savunma birimlerinin Pakistan'a ait savaş uçaklarını tespit etmeye çalıştığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ancak bu görüntülerin bağlamı ve gerçekliği hakkında net bir teyit bulunmuyor.

Bu sıcak çatışmalar, uzun süredir bölgedeki gerilimin tırmanması ve son dönemdeki hava operasyonlarının ardından geldi. Pakistan Hava Kuvvetleri'nin Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar ve Paktika vilayetlerine yönelik hava saldırılarında en az 18 sivilin hayatını kaybettiği ve Pakistan'ın 80 militanı etkisiz hâle getirdiği bildirilmişti.