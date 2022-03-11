Savaşın 16. günü: Uydu görüntüsü ortaya çıktı, 67 kilometrelik Rus konvoyu dağıldı! Yeni yaptırımlar geliyor - Son Dakika
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Savaşın 16. günü: Uydu görüntüsü ortaya çıktı, 67 kilometrelik Rus konvoyu dağıldı! Yeni yaptırımlar geliyor

11.03.2022 08:16
Savaşın 16. günü: Uydu görüntüsü ortaya çıktı, 67 kilometrelik Rus konvoyu dağıldı! Yeni yaptırımlar geliyor

Rus ordusunun Kiev'e ilerleyişi devam ederken, başkentte gece saatlerinde yeniden siren sesleri yükseldi. Öte yandan Kiev'e ilerlediği bilinen 67 kilometrelik Rus askeri konvoyunun ise dağıldığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal harekatı 16'ıncü gününde devam ederken sıcak bölgede yeni gelişmeler de yaşanıyor.

Yayınlanan uydu görüntülerinde, Rus konvoyunun dağıldığı ve kente yakın bölgede yeniden konuşlandığı görüldü.

Savaşın 16. günü: Uydu görüntüsü ortaya çıktı, 67 kilometrelik Rus konvoyu dağıldı! Yeni yaptırımlar geliyor

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar'ın yayınladığı yeni görüntülere göre Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki 67 kilometre uzunluğundaki Rus konvoyu büyük ölçüde dağıldı. CNN'nin haberine göre dün yerel saat 11.37'de çekilen uydu görüntüleri, konvoyun bazı unsurlarının Ukrayna'nın Lubyanka yakınlarındaki ormanlara ve ağaçlık alanlara "yeniden konumlandırıldığını" gösteriyor.

Antonov Hava Üssü'nün yaklaşık 5 kilometre kuzeybatısındaki Lubyanka yakınlarında, Rus ordusuna ait araç ve silahların seyrek ağaçlık alanlarda siper aldığı görülüyor. Berestyanka'da, hava üssünün 16 kilometre batısında da bir dizi yakıt kamyonu ve ağaçların yakınındaki bir alana yerleştirilmiş birden fazla roketatar görülüyor. Ivankiv'in güneydoğusunda ise 67 kilometrelik konvoyun sonu ve karayolunda hala kamyonlar ve ekipman görülüyor.

ABD'DEN RUSYA'YA UYARI

Beyaz Saray, ülkedeki operasyonlarını durdurmaya karar veren Amerikan şirketlerin ve uluslararası şirketlerin varlıklarına el koymayı değerlendirebileceği ifade edilen Rusya'yı uyardı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün 18.15'te Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıklayacağını duyurdu.

Reuters haber ajansına göre Biden bugün, Rusya ile normal ticari ilişkilerin sona ermesi çağrısında bulunacak.

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