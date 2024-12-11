Savaşın Ardından Halep\'e Döndü: Muhammed El Cuma\'nın Dönüş Hikayesi

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SURİYE'deki iç savaşın ardından 12 yıl önce Halep'ten ayrılarak sınır bölgesinde yaşayan ve 6 yıl önce de Türkiye'ye geçiş yaparak İstanbul'a gelen Muhammed El Cuma, Esad devrinin sona ermesiyle 2 gün önce yurduna geri döndü. Türkiye'de yıllardır vatan özlemi çekerek yaşadığını söyleyen Muhammed El Cuma, "24 yaşındayım ve çocuk denilecek yaşlarda savaş nedeniyle Halep'ten ayrılmak zorunda kaldık. Şimdi çok mutluyum. Türkiye'de olduğumuz sürede bize çok iyi davranıldı teşekkür ediyorum" dedi.

İç savaşın ardından 12 yıl önce Halep'ten ayrılarak sınır bölgesinde yaşadıklarını ve 6 yıl önce de Türkiye'ye geçiş yaparak İstanbul'da yaşayan Muhammed El Cuma, Esad devrinin sona ermesiyle 2 gün önce ülkesine geri dönüş yaptığını söyledi. Türkiye'de yıllardır vatan özlemi çekerek yaşadığını anlatan Muhammed El Cuma, "24 yaşındayım ve çocuk denilecek yaşlarda savaş nedeniyle Halep'ten ayrılmak zorunda kaldık. Ailemle önce sınır bölgesinde kamplarda yaşadık. 6 yıl önce de ailemle Türkiye'ye geçiş yapıp İstanbul'a yerleştik. Yıllardır İstanbul'da yaşıyoruz ve Türk vatandaşlarından büyük destek gördük. Orada çok mutluyduk ve çok seviyorduk ama aynı zamanda ülkemizi çok özlüyorduk. Halep'in kurtarıldığını ve sonrasında Esad'ın gittiğini tüm Suriye'nin özgürleştiğini öğrenince hemen geri döndüm. Yıllar sonra yeniden şehrime geldim ve özlemini yaşadığım Halep Kalesi'ni ziyaret ettim. Şimdi çok mutluyum, Türkiye'ye orada olduğumuz sürede bize sahip çıktığı için çok teşekkür ediyorum. Ben geldim, ailem de en kısa sürede Halep'te olacak" dedi.