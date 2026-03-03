Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar

Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
03.03.2026 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD güçleri, İran donanmasının petrol tankerinden dönüştürdüğü ve füze ile İHA fırlatmaya uygun yaklaşık 228 metrelik uçuş pistine sahip ileri üs gemisi IRIS Makran'ı Bender Abbas deniz üssünde vurdu. Vurulan gemi kısa sürede battı.

İran Deniz Kuvvetleri'nin en önemli silahları arasında yer alan ve geçtiğimiz yılın şubat ayında hizmete alınan İHA gemisi IRIS Şehit Bağeri, ABD ordusunun düzenlediği hava saldırısında vurulmasının ardından battı.

Hava savunma sistemleri, özel kuvvet timleri, tıbbi tesis, çoklu ikmal istasyonları ve çeşitli askeri birimlerin yer aldığı dev gemi, 6 Şubat 2025 tarihinde İran Devrim Muhafızları'nın kullanımına sunulmuştu.

SAVAŞIN EN ÖNEMLİ KAYIPLARINDAN BİRİ

Dün Kuveyt ordusu tarafından açılan "yanlış ateş" sonucunda 3 adet F-15'i düşürülen ABD ordusu, savaşın dördüncü gününde Shahid Bahman Bagheri gemisini batırarak İran'a en büyük hasarlardan birini verdi.

22.000 deniz mili operasyonel menzile sahip olan dev gemi, bir yıl boyunca yakıt ikmali yapmadan görev yapabilme özelliğine sahipti.

İLK İHA TAŞIYICI GEMİSİ

Şehid Bakıri (IRIS Shahid Bagheri), İran Devrim Muhafızları Donanması'nın ilk İHA taşıyıcı gemisi olarak biliniyordu. 2000 yılında Güney Kore'de inşa edilen Perarin adlı konteyner gemisi, 2022-2024 yılları arasında askeri amaçlarla dönüştürüldü.

Yaklaşık 240 metre uzunluğa ve 42 bin ton deplasmana sahip olan gemi, 180 metrelik pisti sayesinde insansız hava araçları, helikopterler ve hücumbotlar taşıyabiliyordu. Şehid Bakıri, 6 Şubat 2025'te hizmete girmişti. Geminin 3 Mart 2026'da ABD güçleri tarafından vurulduğu ve battığı bildirildi.

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macron, Fransa’nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini açıkladı Macron, Fransa'nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini açıkladı
İsrail Lübnan’daki binayı havaya uçurdu İşte o anlar İsrail Lübnan'daki binayı havaya uçurdu! İşte o anlar
Dubai’de Ramazan topunu İran füzesi sanan turistler ne yapacağını şaşırdı Dubai'de Ramazan topunu İran füzesi sanan turistler ne yapacağını şaşırdı
Yunanistan, Fransa’nın “nükleer şemsiyesi“ altına girmeye hazırlanıyor Yunanistan, Fransa'nın "nükleer şemsiyesi" altına girmeye hazırlanıyor
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi

15:50
Dünyaca ünlü golcü İran’da savaşacak mı Beklenen açıklama geldi
Dünyaca ünlü golcü İran'da savaşacak mı? Beklenen açıklama geldi
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
14:35
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
14:35
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
14:09
“İstismara uğradık“ diyen anne ve kızı ölü bulundu
"İstismara uğradık" diyen anne ve kızı ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 16:15:31. #.0.4#
SON DAKİKA: Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.