Savaşın ortasında kaybolan 7 yaşındaki Türk çocuğu: Annesi yaralandı, kardeşlerini kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Savaşın ortasında kaybolan 7 yaşındaki Türk çocuğu: Annesi yaralandı, kardeşlerini kaybetti

05.03.2022 10:35
Savaşın ortasında kaybolan 7 yaşındaki Türk çocuğu: Annesi yaralandı, kardeşlerini kaybetti

Ukrayna'nın Herson kentinde 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Nataliya Topbaş, kenti terk ederek herhangi bir çatışmanın yaşanmadığı Kırım'a gitmek istedi. Ancak arabasına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Çatışmada annesi ve abisi yaralanan Mert, Ukrayna'da kayboldu. 2 gün sonra bulunan Mert babasına kavuşacak ama Ukraynalı annesinin durumu kritik.

Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın haberine göre eşi Türk olan Topbaş, üç çocuğuyla birlikte 1 Mart'ta yola koyuldu ancak bulundukları araç Ukrayna ve Rus askerlerinin çatışmasının ortasında kaldı.

Kurşunlar, Topbaş ve 3 çocuğunun bulunduğu araca yönelmişti.

ANNE VE 9 YAŞINDAKİ DEMİR YARALANDI

Anne Nataliya Topbaş'a isabet eden kurşunlardan biri annenin bedenini deldi ve arka koltukta oturan 9 yaşındaki Demir'in karaciğerine saplandı.

O kargaşada korkup araçtan inerek kaçan 7 yaşındaki Mert ise Herson'da kayboldu.

7 YAŞINDAKİ MERT'E 2 GÜN ULAŞILAMADI

Çatışma dindikten sonra, yaralı Demir Topbaş ve 17 yaşındaki abisi Rus askerlerce, Kırım'ın merkezi Simperefol'deki bir askeri hastaneye götürüldü ancak Mert hala kayıptı.

Çatışmada vurulan Nataliya Topbaş hastanede tedavi altına alındı, çatışmadan şans eseri yara almadan kurtulan 2 çocuğu ise Türkiye'deki babaları Fuat Topbaş'ın yanına ulaşacak

Şiddetli bir savaşın karanlığında kaybolan Mert için Türkiye'de bulunan babası Fuat Topbaş, Dışişleri Bakanlığı'na başvurdu.

Harekete geçen Dışişleri yetkilileri Odessa Başkonsolosluğu'na ulaşarak durumla ilgilenilmesini istedi.

Başkonsolosluk, Kırım'daki Türk işadamları aracılığıyla Kırım İşbirliği Başkanı Reşit Kemal As ile işbirliği yaparak bir süreç başlattı.

HERSON'DA BULUNDU

As, Rus yetkililerle temasa geçti, çatışmaların ve işgal girişiminin tam gaz sürdüğü Herson'da 7 yaşındaki çocuk aranmaya başlandı.

Mert, 2 günün sonunda bulundu ve dün gece (3 Mart) bir askeri Rus konvoyuyla Kırım'a getirildi.

Mert'i burada, Kırım İşbirliği Başkanı As karşıladı.

TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEKLER

Çocuklar,Türkiye'deki babalarının yanına ulaştırılacak.

Çatışma sırasında isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralanan anne Nataliya Topbaş'ın hayati durumunun "kritik" olduğu öğrenildi.

Aynı çatışmada yaralanan diğer çocuk Demir Topbaş ise hayati tehlikeyi atlattı.

YORUMLAR
500
Teknik direktör Josep Guardiola, Rusya-Ukrayna savaşında politikacıları elleştirdi: NATO ve Avrupa ülkeleri tamamen başarısızlık örneği Teknik direktör Josep Guardiola, Rusya-Ukrayna savaşında politikacıları elleştirdi: NATO ve Avrupa ülkeleri tamamen başarısızlık örneği Blinken: 'Rusya ile savaş riski taşıdığı için Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturamayız' Blinken: 'Rusya ile savaş riski taşıdığı için Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturamayız'

Ukrayna, Herson, Savaş, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Savaşın ortasında kaybolan 7 yaşındaki Türk çocuğu: Annesi yaralandı, kardeşlerini kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
10:14 ABD'den, NATO'nun doğu kanadında bombardıman uçaklarıyla tatbikat: Ukrayna'nın sınırında yapıldı
10:13 Belediye engelledi ididası: Bergen'in öldürüldüğü yerde filmi yayınlanmadı!
10:11 Çeçen lider Kadirov'dan Putin'e: Savaşçılarımıza Harkov'u, Kiev'i ve tüm şehirleri hemen ele geçirme emri verin!
09:57 Yargı'nın Cüneyt'i, Atatürk oldu: Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Atatürk'ü o canlandırdı
09:53 Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, rakibini farklı yendi: Sneijder, Çalkanoğlu'nu çok beğendi
09:51 Rusya'dan ateşkes kararı: Saat 10.00'da Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes başlıyor
09:43 Mezarlıkta cinsel ilişkiye girerken görüntülenen çifte tepkiler çığ gibi yükseldi
09:36 Putin'in A takımı kimlerden oluşuyor: İşte 13 kişiden oluşan Kremlin'in 'silovik' olarak anılan beyin takımı
09:21 Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: İşte 5 Mart hava durumu!
09:15 İstanbul depremi için korkutan tahmin: 2030 yılına kadar olacak, 91 bin 81 bina ağır, 167 bin 116 bina orta hasar görecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 10:42:21. #1.13#
SON DAKİKA: Savaşın ortasında kaybolan 7 yaşındaki Türk çocuğu: Annesi yaralandı, kardeşlerini kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement