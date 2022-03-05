Savaşın ortasında kaybolan 7 yaşındaki Türk çocuğu: Annesi yaralandı, kardeşlerini kaybetti - Son Dakika

Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın haberine göre eşi Türk olan Topbaş, üç çocuğuyla birlikte 1 Mart'ta yola koyuldu ancak bulundukları araç Ukrayna ve Rus askerlerinin çatışmasının ortasında kaldı.

Kurşunlar, Topbaş ve 3 çocuğunun bulunduğu araca yönelmişti.

ANNE VE 9 YAŞINDAKİ DEMİR YARALANDI

Anne Nataliya Topbaş'a isabet eden kurşunlardan biri annenin bedenini deldi ve arka koltukta oturan 9 yaşındaki Demir'in karaciğerine saplandı.

O kargaşada korkup araçtan inerek kaçan 7 yaşındaki Mert ise Herson'da kayboldu.

7 YAŞINDAKİ MERT'E 2 GÜN ULAŞILAMADI

Çatışma dindikten sonra, yaralı Demir Topbaş ve 17 yaşındaki abisi Rus askerlerce, Kırım'ın merkezi Simperefol'deki bir askeri hastaneye götürüldü ancak Mert hala kayıptı.

Çatışmada vurulan Nataliya Topbaş hastanede tedavi altına alındı, çatışmadan şans eseri yara almadan kurtulan 2 çocuğu ise Türkiye'deki babaları Fuat Topbaş'ın yanına ulaşacak

Şiddetli bir savaşın karanlığında kaybolan Mert için Türkiye'de bulunan babası Fuat Topbaş, Dışişleri Bakanlığı'na başvurdu.

Harekete geçen Dışişleri yetkilileri Odessa Başkonsolosluğu'na ulaşarak durumla ilgilenilmesini istedi.

Başkonsolosluk, Kırım'daki Türk işadamları aracılığıyla Kırım İşbirliği Başkanı Reşit Kemal As ile işbirliği yaparak bir süreç başlattı.

HERSON'DA BULUNDU

As, Rus yetkililerle temasa geçti, çatışmaların ve işgal girişiminin tam gaz sürdüğü Herson'da 7 yaşındaki çocuk aranmaya başlandı.

Mert, 2 günün sonunda bulundu ve dün gece (3 Mart) bir askeri Rus konvoyuyla Kırım'a getirildi.

Mert'i burada, Kırım İşbirliği Başkanı As karşıladı.

TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEKLER

Çocuklar,Türkiye'deki babalarının yanına ulaştırılacak.

Çatışma sırasında isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralanan anne Nataliya Topbaş'ın hayati durumunun "kritik" olduğu öğrenildi.

Aynı çatışmada yaralanan diğer çocuk Demir Topbaş ise hayati tehlikeyi atlattı.