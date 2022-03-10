Rusya-Ukrayna savaşından korkunç detaylar geliyor! Siviller toplu mezarlara defnediliyor - Son Dakika

Çocuk hastanesinin vurulmasıyla gündeme gelen Azak Denizi kıyısındaki Ukrayna liman kenti Mariupol'de, Rus işgalcilerin bombardımanında hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömülüyor.

1200 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

İşgalin başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana saldırı altında olan kentin belediye başkanı, Mariupol'da şu ana dek 1200'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini söylüyor. Bu veriler, bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

Özellike Mariupol'da son bir haftadır 200 bin kadar sivilin elektrik ve su olmadan sığınaklarda saklandığı biliniyor.

Associated Press (AP) foto muhabiri Evgeniy Maloletka, onlarca cesedin derin ve uzun bir çukura sırayla atılıp toprağa verildiğini gösteren fotoğrafları dünyaya geçti.

İşgalin başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana saldırı altında olan kentin belediye başkanı, Mariupol'da şu ana dek 1200'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini söylüyor. Bu veriler, bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

Özellike Mariupol'da son bir haftadır 200 bin kadar sivilin elektrik ve su olmadan sığınaklarda saklandığı biliniyor.