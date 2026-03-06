Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz - Son Dakika
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz

06.03.2026 14:22  Güncelleme: 15:15
İsrail-ABD ortaklığında İran'a yönelik düzenlenen operasyonların kara harekatına dönüşebileceği ihtimali giderek daha güçleniyor. Kara harekatına "Kürtler İran'a saldırırsa mükemmel olur" diyerek yeşil ışık yakan Trump'a beklediği destek de geldi. Yıllardır Kuzey Irak'ta sürgünde bulunan İranlı Kürt muhalif gruplar, "47 yıldır buna hazırlanıyoruz" diyerek operasyona hazır olduklarını belirtiyor.

ABD ve İsrail'in İran'daki hedeflere yönelik saldırıları sürerken, olası bir kara harekâtı ihtimali de tartışılmaya başladı. Ancak bu senaryoda sahaya Amerikan askerlerinin değil, İran'a karşı mücadele eden muhalif grupların inebileceği konuşuluyor.

BBC'ye konuşan ve Kuzey Irak'ta bulunan İranlı Kürt muhalif gruplar, uzun süredir İran'a yönelik bir operasyon için hazırlandıklarını belirtti. Buna karşın Peşmergelerin İran sınırını geçtiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

"47 YILDIR HAZIRLANIYORUZ"

Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) yetkililerinden Hana Yazdanpana, İran'daki İslam Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1979'dan bu yana böyle bir ihtimal için hazırlandıklarını söyledi. Yazdanpana, buna rağmen şu ana kadar herhangi bir savaşçının sınırı geçmediğini vurguladı.

ABD'DEN DESTEK TALEBİ

Muhalif gruplar, İran'a karşı harekete geçebilmek için ABD'nin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade ediyor. Yazdanpana, savaşçıların ilerleyebilmesi için hava sahasının güvenli hale getirilmesi ve İran'ın silah depolarının hedef alınması gerektiğini söyledi.

Ayrıca ABD'den, Kürt güçlerini korumak amacıyla bölgede uçuşa yasak bölge ilan edilmesi talebinde bulunulduğu aktarıldı. Ancak Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kürt grupları silahlandırmayı düşündüğüne dair iddiaları yalanladı.

İRAN'DAN MUHALİF ÜSLERE SALDIRI

Öte yandan İran yönetiminin, Irak'taki bazı Kürt muhalif grupların üslerine saldırılar düzenlediği bildirildi. Bu saldırılardan birinde bir PAK üssünün balistik füze ile vurulduğu ve bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Bazı grupların saldırılardan korunmak için üslerini boşalttığı belirtildi.

"BU SAVAŞ KENDİ ÇIKARLARI İÇİN"

İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ) Başkan Yardımcısı Mustafa Mevlidi ise ABD ve İsrail'in yürüttüğü operasyonların Kürtlerin umutları için değil, kendi çıkarları doğrultusunda başlatıldığını söyledi. Bununla birlikte İran Devrim Muhafızları'nın hedef alınmasının Kürt muhalifler açısından avantaj sağlayabileceğini ifade etti.

İRAN'DAKİ KÜRT NÜFUSU

Ortadoğu'nun en büyük etnik topluluklarından biri olan Kürtler; İran, Irak, Suriye ve Türkiye'ye dağılmış durumda. İran'da yaklaşık 90 milyonluk nüfusun yüzde 10'unu Kürtlerin oluşturduğu tahmin ediliyor.

Kürt siyasi liderler uluslararası topluma, İran'daki olası siyasi değişim sürecinde kendilerine destek verilmesi çağrısında bulunuyor. Buna karşılık Irak hükümeti, kendi topraklarının İran'a yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

TRUMP, "KÜRTLER İRAN'A SALDIRIRSA HARİKA OLUR" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki İranlı Kürt silahlı grupların İran'a saldırmasının "harika" olacağını söyledi. Irak'ta konuşlu İranlı Kürt güçlerin sınırdan İran'a girme olasılığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Trump, "Bence bunu yapmak istemeleri harika. Tamamen desteklerim" dedi. Irak'ta sürgündeki İranlı Kürt güçlerin İran'a karadan saldırı için ABD ile temas halinde olduğu daha önce de kamuoyuna yansımış ama resmen doğrulanmamıştı.

Kaynak: BBC

İsrail, Dünya, İran, Irak, Son Dakika

BBC
