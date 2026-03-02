Savaşta tansiyon yükseliyor! İran, Tel Aviv\'i böyle vurdu

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş üçüncü gününde şiddetli çatışmalarla sürüyor. İran ordusu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun çalışma ofisini hedef aldığını duyurdu. Aynı saatlerde İsrail genelinde füze saldırılarının devam ettiği bildirildi.

NETANYAHU'NUN OFİSİ HEDEFTE

İran kaynakları, saldırının doğrudan Netanyahu'nun kullandığı çalışma ofisini hedef aldığını açıkladı. İsrail tarafından ofisin vurulup vurulmadığına ve hasar durumuna ilişkin resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Güvenlik birimlerinin bölgede geniş çaplı inceleme başlattığı bildirildi.

FÜZE SALDIRILARI SÜRÜYOR

İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının devam ettiği, hava savunma sistemlerinin birçok noktada devreye girdiği aktarıldı. Bazı bölgelerde patlama sesleri duyulurken, sirenlerin çaldığı ve halkın sığınaklara yönlendirildiği bildirildi.

Ortaya çıkan görüntülerde, İsrail hava sahasında ilerleyen füzeler ve hava savunma sistemlerinin müdahale anları yer alıyor. Görüntüler kısa sürede uluslararası basında geniş yer buldu.

GERİLİM TIRMANIYOR

Savaşın üçüncü gününde karşılıklı saldırıların yoğunlaşması, çatışmanın daha geniş bir bölgesel boyut kazanabileceği endişelerini artırdı. Diplomatik kanallarda ise ateşkes ya da arabuluculuk girişimlerine ilişkin somut bir gelişme bulunmuyor.