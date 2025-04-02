ABD'de New Jersey Demokrat Senatörü Cory Booker, Başkan Donald Trump'ın politikalarını protesto etmek için kürsüye çıkıp konuşmaya başladı ve saatlerce oradan inmedi.
Kürsüye çıkıp fiziksel olarak mümkün olduğu sürece orada kalacağını belirten 55 yaşındaki Booker, konuşmasını 25 saat 5 dakika sürdürdükten sonra aksayarak kürsüden indi.
Senatörün bu hareketi meclis tarihindeki en uzun kesintisiz Senato kürsüsü konuşması rekorunu kırdı. Booker'a, Senato kürsüsünde kendisine sorular sorarak konuşmasına ara veren Demokrat arkadaşları yardım etti.
Kürsüde seçmenlerden gelen mektupları okuyan Booker, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland ve Kanada'yı ilhak etmesine ilişkin konuşup yaklaşan anayasal kriz konusunda uyarılarda bulundu.
Son Dakika › Dünya › Senato tarihinin en uzun konuşması! 25 saat boyunca kürsüden inmedi - Son Dakika
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