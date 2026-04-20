Sibel Suiçmez: Dayanışma ile İktidar Değişimi - Son Dakika
Sibel Suiçmez: Dayanışma ile İktidar Değişimi

20.04.2026 18:50
CHP'li Suiçmez, yurt dışı seçmenlerin önemine vurgu yaparak dayanışma ve mücadele çağrısı yaptı.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG)- CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik baskılara dikkat çekerek, çözümün dayanışma ve demokratik mücadele olduğunu vurguladı. Yurt dışı seçmenlerin kritik rolüne işaret eden Suiçmez, "Gençlerin enerjisiyle bu iktidarı değiştirdikten sonra, Türkiye Cumhuriyeti'ni Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yeniden güçlü bir şekilde inşa edeceğiz" dedi.

Almanya'nın Nürnberg kentinde faaliyet gösteren Nürnberg ve Çevresi Sosyal Demokrat Derneği'nin genel kuruluna katılan CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Anka Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu.

Son dönemde CHP'ye yönelik operasyonlara dikkat çeken Suiçmez, "Her gün CHP'ye sabah şafak baskınları yapılıyor. Bu süreçte farklı alanlarda mücadele yürütülüyor" dedi.

Partinin hem Türkiye'de hem de yurt dışında daha bilinçli şekilde örgütlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Suiçmez, dayanışmanın önemine vurgu yaptı. "Bu mücadelede en büyük gücümüz, kendi içimizde dayanışma içinde hareket etmemizdir. Birlik ve beraberlik içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Kişisel hedefler yerine ortak mücadelenin öne çıkması gerektiğini dile getiren Suiçmez, "Tek bir hedefe kilitleneceğiz. Bu düzen zulüm ettikçe korkuyor, korktukça daha fazla zulüm ediyor. Demokratik yollarla örgütlenerek sandığı önümüze getirmek ve bu iktidarı değiştirmek zorundayız" diye konuştu.

Yurt dışındaki seçmenlerin önemine de değinen Suiçmez, Almanya'da yaşayan vatandaşların kritik rol oynadığını ve seçim sonuçlarında yurt dışı oylarının belirleyici olabildiğini söyledi.

Partideki değişim sürecinin gençlerle başladığını ifade eden Suiçmez, yeni yönetimin en önemli hedeflerinden birinin gençleri siyasete kazandırmak olduğunu belirtti. "Gençlerin enerjisiyle bu iktidarı değiştirdikten sonra, Türkiye Cumhuriyeti'ni Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yeniden güçlü bir şekilde inşa edeceğiz" dedi.

Suiçmez, özellikle gençlere ve kadınlara çağrıda bulunarak, "Birliklere katılın, yönetime talip olun. Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda birlikte çalışalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sibel Suiçmez: Dayanışma ile İktidar Değişimi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balkondan girildi, uyurken öldürüldü Ardından iki kardeş çıktı Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Ardından iki kardeş çıktı
Siirt’te sel suları bir evi yuttu Siirt'te sel suları bir evi yuttu
Sıfır Atık Vakfı, iklim liderlerini Antalya’da bir araya getirdi Sıfır Atık Vakfı, iklim liderlerini Antalya’da bir araya getirdi
Yüksel Yıldırım’dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler Yüksel Yıldırım'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
TRT “Teşkilat“ dizisini yayın akışından çıkardı TRT "Teşkilat" dizisini yayın akışından çıkardı
Sultanlar Ligi’nde şampiyon VakıfBank Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank

18:39
Ünlü sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı
Ünlü sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı
18:32
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
17:50
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebi
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebi
17:26
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
17:23
Mardin’de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
16:48
ABD heyeti müzakereler için İslamabad’a doğru yola çıktı, gözler İran’da
ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da
SON DAKİKA: Sibel Suiçmez: Dayanışma ile İktidar Değişimi - Son Dakika
