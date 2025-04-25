Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' uyarısı - Son Dakika
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Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' uyarısı

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Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5, 3.9 ve son olarak 4,6 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi. Depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Simav fayının kontrolünde olan bir sürü küçük fay var, onların aktivitesi devreye girerse uzun dönemli bir deprem fırtınası yaşanabilir" dedi.

25.04.2025 13:58
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 07.23'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 10.37 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Simav'ın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi.

TOPLAM 48 ARTÇI OLDU

Sabah 07.23 ile 12.00 saatleri arasında da biri 4,6 olmak üzere 48 deprem daha kaydedildi. Diğer artçı depremlerin 1 ila 3 büyüklüğünde olduğu tespit edildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Kütahya Valiliği, depremlerde yıkım olmadığını ve tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

2 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kütahya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Simav ve Pazarlar ilçesinde eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, "Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen ve çevre yerleşim yerlerinde de hissedilen depremler nedeniyle, Simav ilçe merkezi, Pazarlar ilçesi ile bu bölgelere bağlı köylerde eğitim-öğretime 25 Nisan 2025 Cuma günü itibarıyla bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

"DEPREM FIRTINASI YAŞANABİLİR"

Kütahya Simav'da art arda gerçekleşen depremleri değerlendiren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, gerçekleşen depremlerin İstanbul depremiyle bir ilgisi olmadığını söyleyerek, "Simav fayı ile ilgili bir hareket olabileceğini değerlendiriyoruz. Bugün olan 4.6'lık deprem önceki depremlerden daha büyük olduğuna göre ana şok bu olsa gerek. Belli bir süre devam eder. Çünkü Simav fayının kontrolünde olan bir sürü küçük fay var, onların aktivitesi devreye girerse uzun dönemli bir deprem fırtınası yaşanabilir. 2011-2012 yıllarında doğusunda deprem olmuştu, o depremden sonra enerjinin aktarıldığı bir yer burası. Simav fayından 10-15 kilometre uzakta ama fayın derine doğru gidişi kuzeye doğru. Eğimli olduğu için bu faydan kaynaklı bir deprem olabilir. Simav fayının tavan blokundaki hareket olarak nitelendirilebilir. Artçılar 1 aya kadar sürebilir, bazen 1-2 yıl durup tekrar devam ediyor. Çünkü Simav büyük ölçekli bir fay. O bölgede bu tür depremler olağan" dedi.

Simav\'da peş peşe 3 deprem; \'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir\' uyarısı
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' uyarısı - Son Dakika

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