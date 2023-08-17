Singapur'da Büyük Kara Para Aklama Operasyonu - Son Dakika
BBC

Singapur'da Büyük Kara Para Aklama Operasyonu

Son Güncelleme: 17.08.2023 13:10

Singapur polisi, ülkenin en büyük kara para aklama operasyonlarından birini düzenledi. Operasyonda lüks evler, arabalar ve saatler de dahil yaklaşık 735 milyon dolarlık eşya ele geçirildi. Türkiye pasaportlu 10 kişi tutuklandı. Polis, ele geçirilen altınların, çantaların, şarapların ve nakit paranın fotoğrafını yayımladı. Tutuklanan kişilerin yabancı pasaportları olduğu ve Singapur'da oturma izni olmadığı belirtildi. Grubun denizaşırı organize suç faaliyetlerinden elde edilen parayı akladığı şüphesi bulunuyor. Operasyon sonucunda bir Türkiye vatandaşının üzerinden Çin ve Vanuatu pasaportu da çıktı. Toplam bakiyesi 1,18 milyon Singapur dolarından fazla olan iki banka hesabı donduruldu. Singapur polisi, suçlulara karşı sıfır tolerans gösterdiklerini ve haksız kazançlarına el koyacaklarını belirtti. Polis, 12 kişinin daha soruşturma kapsamında olduğunu ve sekiz kişinin arananlar listesinde olduğunu açıkladı. Singapur'un merkez bankası ve mali düzenleyici kurumu, kara para aklamayı önlemek için kesin önlemler alacaklarını duyurdu.

Singapur polisi ülkenin en büyük kara para aklama operasyonlarından birini düzenledi. Lüks evler, arabalar ve saatler de dahil yaklaşık 735 milyon dolarlık (1 milyar Singapur doları) eşya ele geçirildi. Biri Türkiye pasaportlu 10 kişi tutuklandı.

Polis ele geçirilen külçe altınların, tasarım çantaların, şarapların ve 23 milyon Singapur doları nakit paranın fotoğrafını yayımladı.

Operasyonda yaşları 31 ile 44 arasında değişen, tamamı yabancı pasaport sahibi 10 kişi, kara para aklama ve sahtecilik suçlarından tutuklandı. Polis, tutuklananların Çin, Kamboçya, Türkiye ve Vanuatu pasaportlarına sahip olduğunu söyledi. Bu kişilerin Singapur'da oturma izni de olmadığı belirtildi.

Grubun dolandırıcılık ve internette kumar da dahil denizaşırı organize suç faaliyetlerinden elde edilen parayı akladığından şüphelenildiği vurgulandı.

Evinde tutuklanan 42 yaşındaki Türkiye vatandaşı erkeğin üzerinden ayrıca Çin ve Vanuatu pasaportu da çıktı.

Polis, kimliğini açıklamadığı bu kişiye ait 720 bin Singapur dolarına yakın nakit, 36 lüks saat ve çantaya el koydu. Değerinin 29 milyon Singapur dolarından fazla olduğu tahmin edilen dört ev ve üç aracı için satış yasağı emri verildi. Toplam bakiyesi 1,18 milyon Singapur dolarından fazla olan iki banka hesabı donduruldu.

Singapur dünyadaki suç oranı en düşük ülkelerden biri ve bu büyüklükteki baskınlar nadiren görülüyor.

Polis Salı günü ülke genelinde eş zamanlı baskınlar düzenlendiğini söyledi.

Ülkenin en çok rağbet gören bölgelerindekiler de dahil 94 ev ve 50 araca el konulduğunu ifade edildi.

Polisin ticari işler departmanı müdürü David Chew, "Singapur'un suçlular için güvenli bir sığınak olarak kullanılmasına sıfır tolerans gösteriyoruz" dedi ve ekledi:

"Bu suçlulara mesajımız basit, sizi yakalarsak tutuklarız. Haksız kazançlarınızı bulursak onlara el koyarız."

Polis, 12 kişinin daha soruşturma kapsamında olduğunu, sekiz kişinin ise arananlar listesinde bulunduğunu söyledi.

Singapur'un merkez bankası ve mali düzenleyici kurumu, kara para aklamayı önlemek için resmi gereklilikleri yerine getirmeyen kurumlara karşı "kesin önlem" alacağını söyledi.

Kaynak: BBC

Çin Halk Cumhuriyeti, Singapur, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Singapur'da Büyük Kara Para Aklama Operasyonu - Son Dakika

BBC

Son Dakika
11:55 Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde olduğu Bihter filminden yeni kareler yayınlandı
11:50 Merakla beklenen Bihter filminden yeni kareler yayınlandı
11:39 Ankara'dan sonra bir skandal daha! İmamın cübbe ve sarığını giyen genç kız dans etti
11:35 Ankara'dan sonra bu kez Malatya! Cübbe ve sarık giyen genç kız önce dans etti sonra minbere çıkıp poz verdi
11:27 Dünyaca ünlü turistik adadaki orman yangını kontrolden çıktı!
11:16 İspanya'nın turistik Tenerife Adası'ndaki orman yangını kontrolden çıktı!
11:14 Altının gram fiyatı yükselişle başladı
11:11 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.652 liradan işlem görüyor
10:54 Bakan Şimşek'ten özel bankalara tüketici kredisi çağrısı: Bu dönem artık geride kalmalı
10:49 Bakan Şimşek'ten özel bankalara kredi çağrısı: Artık reel sektörü desteklemek esas vazifemizdir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2023 13:22:54. #1.11#
SON DAKİKA: Singapur'da Büyük Kara Para Aklama Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement