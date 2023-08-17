Singapur'da Büyük Kara Para Aklama Operasyonu

Singapur polisi ülkenin en büyük kara para aklama operasyonlarından birini düzenledi. Lüks evler, arabalar ve saatler de dahil yaklaşık 735 milyon dolarlık (1 milyar Singapur doları) eşya ele geçirildi. Biri Türkiye pasaportlu 10 kişi tutuklandı.

Polis ele geçirilen külçe altınların, tasarım çantaların, şarapların ve 23 milyon Singapur doları nakit paranın fotoğrafını yayımladı.

Operasyonda yaşları 31 ile 44 arasında değişen, tamamı yabancı pasaport sahibi 10 kişi, kara para aklama ve sahtecilik suçlarından tutuklandı. Polis, tutuklananların Çin, Kamboçya, Türkiye ve Vanuatu pasaportlarına sahip olduğunu söyledi. Bu kişilerin Singapur'da oturma izni de olmadığı belirtildi.

Grubun dolandırıcılık ve internette kumar da dahil denizaşırı organize suç faaliyetlerinden elde edilen parayı akladığından şüphelenildiği vurgulandı.

Evinde tutuklanan 42 yaşındaki Türkiye vatandaşı erkeğin üzerinden ayrıca Çin ve Vanuatu pasaportu da çıktı.

Polis, kimliğini açıklamadığı bu kişiye ait 720 bin Singapur dolarına yakın nakit, 36 lüks saat ve çantaya el koydu. Değerinin 29 milyon Singapur dolarından fazla olduğu tahmin edilen dört ev ve üç aracı için satış yasağı emri verildi. Toplam bakiyesi 1,18 milyon Singapur dolarından fazla olan iki banka hesabı donduruldu.

Singapur dünyadaki suç oranı en düşük ülkelerden biri ve bu büyüklükteki baskınlar nadiren görülüyor.

Polis Salı günü ülke genelinde eş zamanlı baskınlar düzenlendiğini söyledi.

Ülkenin en çok rağbet gören bölgelerindekiler de dahil 94 ev ve 50 araca el konulduğunu ifade edildi.

Polisin ticari işler departmanı müdürü David Chew, "Singapur'un suçlular için güvenli bir sığınak olarak kullanılmasına sıfır tolerans gösteriyoruz" dedi ve ekledi:

"Bu suçlulara mesajımız basit, sizi yakalarsak tutuklarız. Haksız kazançlarınızı bulursak onlara el koyarız."

Polis, 12 kişinin daha soruşturma kapsamında olduğunu, sekiz kişinin ise arananlar listesinde bulunduğunu söyledi.

Singapur'un merkez bankası ve mali düzenleyici kurumu, kara para aklamayı önlemek için resmi gereklilikleri yerine getirmeyen kurumlara karşı "kesin önlem" alacağını söyledi.