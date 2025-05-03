ABD ziyaretinde rahatsızlanan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic apar topar ülkesine döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD ziyaretinde rahatsızlanan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic apar topar ülkesine döndü

ABD ziyaretinde rahatsızlanan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic apar topar ülkesine döndü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD ziyareti sırasında fenalaştı. Göğsünde şiddetli ağrı hissetmesinin ardından, ABD Başkanı Trump ile olan görüşmesini iptal eden Sırp lider apar topar ülkesine döndü. Ülkesine dönen Vucic, Belgrad'daki Askeri Tıp Akademisi'nde tedavi altına alındı.

03.05.2025 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, resmi ziyarette bulunduğu ABD'de göğsünde şiddetli ağrı hissetmesinin ardından Başkan Donald Trump ile gerçekleştirmeyi planladığı görüşme dahil olmak üzere tüm programlarını iptal ederek ülkesine döndü.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 30 Nisan'da başladığı ABD ziyaretindi rahatsızlık geçirdi. ABD'de fenalaşan ve Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde Başkan Donald Trump ile gerçekleştirmeyi planladığı görüşme dahil olmak üzere tüm önemli programlarını iptal etmek zorunda kalan Vucic, öğle saatlerinde Belgrad'a iniş yaptı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Belgrad'daki Askeri Tıp Akademisi'nde tedavi altına alındı.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sırbistan Savunma Bakanlığı Askeri Sağlık İdaresi Başkanı Kardiyolog Dragan Dincic yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Vucic'in sağlık durumunun stabil ve memnuniyet verici olduğunu, fakat önümüzdeki birkaç gün boyunca olağan aktivitelerine dönmesinin gerçekçi bir beklenti olmayacağını söyledi. Vucic'in ABD'de bulunduğu sırada göğsünde birkaç saniye süren şiddetli bir ağrı hissettiğini ifade eden Dincic, Cumhurbaşkanının sağlığını son 10 yıldır takip ettiğini ve bu süre zarfında Vucic'in üç kez yüksek tansiyona bağlı rahatsızlıklar yaşamakla beraber hiçbirinin bu son yaşadığı kadar ciddi olmadığını belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ise, kamuoyunun önümüzdeki günlerde ayrıntılı bir şekilde bilgilendirileceği belirtildi.

Vucic, ABD ziyareti kapsamında New York'un eski Belediye Başkanı Rudy Giuliani ve ABD'deki Sırp iş insanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyareti kapsamında Vucic, önümüzdeki günlerde Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimleri ve ABD Başkanı Trump ile de görüşmeyi planlıyordu.

SLOVAKYA BAŞBAKANI FİCO DA RAHATSIZLANDI

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e benzer şekilde Moskova'daki 9 Mayıs Zafer Günü törenlerine katılacağını açıklayan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun da rahatsızlanması, komplo teorilerine neden oldu. AB liderlerinden gelen uyarılara rağmen 9 Mayıs'ta Moskova'da olacağını açıklayan Slovakya Başbakanı Fico da rahatsızlanması nedeniyle 1 Mayıs İşçi bayramı kutlamalarına katılamadı.

RUS SİYASET BİLİMCİDEN İLGİNÇ İDDİA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden Rus siyaset bilimci Sergey Markov, Slovakya ve Sırbistan liderlerinin Batı ülkeleri tarafından tehdit edilmiş olabileceğini öne sürdü.

Kaynak: İHA

Sırbistan, Politika, Belgrad, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ziyaretinde rahatsızlanan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic apar topar ülkesine döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı
Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı, sonra öldürdü
81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı 81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
Rusya’dan Harkiv’e İHA saldırısı: 40 kişi yaralandı Rusya'dan Harkiv'e İHA saldırısı: 40 kişi yaralandı
Anadolu Efes taraftarı ile Ergin Ataman arasında gerginlik Salonu terk etti Anadolu Efes taraftarı ile Ergin Ataman arasında gerginlik! Salonu terk etti
7.4’lik depremin ardından Şili’de 2 bin kişi tahliye edildi 7.4'lik depremin ardından Şili'de 2 bin kişi tahliye edildi
Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu
Milyarder Jeff Bezos’dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet... Milyarder Jeff Bezos'dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet...

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 22:55:31. #7.12#
SON DAKİKA: ABD ziyaretinde rahatsızlanan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic apar topar ülkesine döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.