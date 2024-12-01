Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova'daki Su Kanalı Saldırısıyla İlgili Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova'daki Su Kanalı Saldırısıyla İlgili Açıklamalarda Bulundu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova\'daki Su Kanalı Saldırısıyla İlgili Açıklamalarda Bulundu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'daki İber Lepenci su kanalına yapılan saldırının ardından düzenlediği basın toplantısında, Sırbistan'ın olayla ilgisinin olmadığını ve Kosova'nın suçlamalarının haksız olduğunu belirtti.

01.12.2024 14:54  Güncelleme: 14:55
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SIRBİSTAN Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova'da İber Lepenci su kanalına yapılan saldırıyla ilgileri olmadığını söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın kuzeyindeki Zubin Potok'ta bulunan ve ülkenin su ile elektrik tedarikinde kritik öneme sahip İber Lepenci su kanalına yapılan saldırıya ilişkin başkent Belgrad'da basın toplantısı düzenledi.

İber Lepenci su kanalında meydana gelen patlamanın ardından olay yerine önce Kosova polisi ardından NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) gittiğini kaydeden Vucic, "Kosova yetkilileri, olaydan Sırbistan ve Rusya'yı sorumlu tuttu" dedi.

Sırbistan'ın patlamayla ilgisinin olmadığını belirten Vucic, "Sırbistan'a karşı büyük bir hibrit saldırı girişimi yapılmaktadır. Bize yönelik tek bir kanıt bile olamaz, rahat olabilirsiniz. Sırbistan da olayla ilgili araştırma yapıyor, KFOR ve gerekirse Priştine yönetimi ile iş birliği yapmaya hazırız. Sırbistan'ı suçlu bulursanız Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci durdurulsun. Buna karşı olmam" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Sırbistan, Güvenlik, Politika, Kosova, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova'daki Su Kanalı Saldırısıyla İlgili Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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