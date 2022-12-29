Dünya derin bir nefes aldı! İki ülke arasında tansiyonu düşüren hamle Sırbistan'dan geldi

Sırbistan ve Kosova arasındaki gerginlik sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. AB, NATO ve ABD'nin Sırbistan ve Kosova arasındaki gerginliğin azaltılması ve barikatların kaldırılması çağrısı sonrası Sırbistan tarafından ilk adım atıldı.Vucic, "Barikatların kaldırılması başlayacak" dedi.

"BARIŞ VE HUZURUN DEVAM ETMESİNİ İSTEDİM"

Oldukça zor bir gece ve görüşme geçirdiklerini ifade Vucic, "Kosovalı Sırplardan barikatların kaldırılmasını rica ettim. Barış ve huzurun devam etmesini istedim. Herkesi dinledim. Söz verilenlerin yerine getirileceğine inanıyorum" dedi.

"48 SAAT İÇERİSİNDE BARİKATLAR KALKACAK"

Vucic barikatların kalkmasının basit bir süreç olmadığının altını çizerken, "Bazılarının sandığı gibi iki saatte yapılamaz. Ama 24 ila 48 saat içinde barikatlar kalkacak. Ama güvensizlik ortadan kalkmıyor. Sırpların Kosova'daki varlığıyla oynayanlar bilmeli ki biz buna şimdi izin vermediğimiz gibi bundan sonra da izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.