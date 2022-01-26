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Siviller silahlanmaya başladı! Ukrayna ordusu olası bir Rus saldırısına karşı vatandaşlarına silah eğitimi veriyor - Son Dakika

Siviller silahlanmaya başladı! Ukrayna ordusu olası bir Rus saldırısına karşı vatandaşlarına silah eğitimi veriyor

26.01.2022 09:55
Siviller silahlanmaya başladı! Ukrayna ordusu olası bir Rus saldırısına karşı vatandaşlarına silah eğitimi veriyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün artarken, bölgede dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. 255 bin kişilik Ukrayna ordusunun vatandaşlara silah atış talimi verdiği ve ağır silahları kullanmayı öğrettiği servis edilen fotoğraflara da yansıdı. Binlerce dolar ödeyerek silahlanmaya başlayan vatandaşlar, ülkelerini korumaya hazır olduklarını ifade ederken, ordudan temel eğitimin yanı sıra yakın dövüş eğitimi aldıkları da ortaya çıktı.

Rusya ile Ukrayna arasında gerilim tırmanırken, Kiev yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi. Reuters haber ajansı, son günlerde Rusya'nın saldıracağına dair iddiaların yayılması üzerine Ukrayna ordusunun bölgedeki gönüllü vatandaşlara silah ve askeri eğitim vermeye başladığını duyurdu. Ajansın servis ettiği fotoğraflarda sıraya giren Ukraynalılar ağır silahları inceliyor ve deneme atışları yapıyor.

Savaşın ayak sesleri! Ukrayna ordusu olası bir Rus saldırısına karşı vatandaşlarına silah eğitimi vermeye başladı

SAVAŞ DURUMUNDA ORDUYA DESTEK VERECEKLER

Olası bir savaş durumunda 255 bin kişilik orduya destek olması beklenen gönüllülerin eğitimlere büyük ilgi gösterdiği görülüyor. Yapılan açıklamada gönüllüler arasında veterinerlik öğrencisinden, mimara, belediye işçisinden şoföre kadar çok sayıda insanın gönüllülük programına katılarak eğitim aldığı kaydedildi.

Savaşın ayak sesleri! Ukrayna ordusu olası bir Rus saldırısına karşı vatandaşlarına silah eğitimi vermeye başladı

YAKIN DÖVÜŞ EĞİTİMLERİ DE VERİLMEYE BAŞLANDI

Lviv'de eğitime katılanların genç yaşta olduğu kaydedilirken temel eğitimin yanı sıra yakın dövüş eğitimlerinin de verildiği kaydedildi. Öte yandan İngiliz The Times gazetesine konuşan 52 yaşındaki Mariana Zhaglo da uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Savaşın ayak sesleri! Ukrayna ordusu olası bir Rus saldırısına karşı vatandaşlarına silah eğitimi vermeye başladı

TÜFEĞİNE 1000 DOLAR ÖDEYİP KESKİN NİŞANCILIK EĞİTİMİ ALDI

Rusya ile gerilimin tırmanmaya başladığı dönemde kendisine bir tüfek satın alan Zhaglo, "Ülkemi korumaya hazırım. Bir anne olarak çocuklarıma Ukrayna'nın sorunlarının miras kalmasını istemiyorum. Bu sorunla şimdi yüzleşmek ve çözmek gerek" ifadesini kullandı. Bir pazarlama uzmanı olarak çalışan Zhaglo'nun Zbroyar Z-15 tüfeğine yaklaşık 1000 dolar ödediği ve ayrıca iki haftalık "keskin nişancılık eğitimi" aldığı da öğrenildi. Mariana'nın ayrıca dürbün, teleskobik sistem ve susturucu gibi aksesuarlara da para döktüğü belirtildi. The Times'taki haberde Zhagko'nun kask, kamuflaj, kurşungeçirmez yelek ve botlara da yaklaşık 1000 dolar harcama yaptığı belirtildi.Savaş durumuna geçen Zhaglo'nun evine konserve gıda depoladığı da öğrenildi.

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Son Dakika Dünya Siviller silahlanmaya başladı! Ukrayna ordusu olası bir Rus saldırısına karşı vatandaşlarına silah eğitimi veriyor - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Siviller silahlanmaya başladı! Ukrayna ordusu olası bir Rus saldırısına karşı vatandaşlarına silah eğitimi veriyor - Son Dakika
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