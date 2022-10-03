7 bin yıllık mezar bulan arkeologlar büyük şaşkınlık yaşadı: Bu manzara çok ürkütücü - Son Dakika
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7 bin yıllık mezar bulan arkeologlar büyük şaşkınlık yaşadı: Bu manzara çok ürkütücü

03.10.2022 23:33

Slovakya'da 7 bin yıllık olduğu düşünülen bir toplu mezar bulan arkeologlar, karşılaştıkları manzara ile büyük şaşkınlık yaşandı. Arkeologlar, toplu mezarda 35 kesik baş bulunduğunu açıkladı.

Slovakya'da 7 bin yıllık toplu mezar alanında kazı gerçekleştiren arkeologlar, arkeolojik açıdan çok önemli bir keşfe imza attı.

7 bin yıllık mezarın içerisine giren arkeologlar küçük dillerini yuttu: Bu manzara çok ürkütücü

GÜNLER SÜREN ÇALIŞMA SONUCU ORTAYA ÇIKARILDI

Arkeologlar, günler süren kazı çalışmalarının ardından toplu mezara girmeyi başardı ve 35 kesik başı yan yana buldu. Arkeologlara göre bu insanlar, bir hendeğin üzerine inşa edilen savunma duvarını güçlendirmek adına kurban edilmişlerdi.

7 bin yıllık mezarın içerisine giren arkeologlar küçük dillerini yuttu: Bu manzara çok ürkütücü

"BİR BÜYÜ OLDUĞUNA İŞARET EDİYOR"

Almanya'daki Kiel Üniversitesi'nde sosyal arkeoloji profesörü olan projenin lideri Martin Furhol, "Elimizdeki kalıntılar bunun bir büyü olduğuna işaret ediyor. İnsanlar, duvarı korumak için kurban edilmişler" ifadelerini kullandı.

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Arkeoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 7 bin yıllık mezar bulan arkeologlar büyük şaşkınlık yaşadı: Bu manzara çok ürkütücü - Son Dakika


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