Slovakya'da 7 bin yıllık toplu mezar alanında kazı gerçekleştiren arkeologlar, arkeolojik açıdan çok önemli bir keşfe imza attı.
Arkeologlar, günler süren kazı çalışmalarının ardından toplu mezara girmeyi başardı ve 35 kesik başı yan yana buldu. Arkeologlara göre bu insanlar, bir hendeğin üzerine inşa edilen savunma duvarını güçlendirmek adına kurban edilmişlerdi.
Almanya'daki Kiel Üniversitesi'nde sosyal arkeoloji profesörü olan projenin lideri Martin Furhol, "Elimizdeki kalıntılar bunun bir büyü olduğuna işaret ediyor. İnsanlar, duvarı korumak için kurban edilmişler" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › 7 bin yıllık mezar bulan arkeologlar büyük şaşkınlık yaşadı: Bu manzara çok ürkütücü - Son Dakika